يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن HD اليوم بث مباشر لايف | بث مباشر مباراة ريال مدريد دوري الابطال يوتيوب

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن HD اليوم بث مباشر لايف | بث مباشر مباراة ريال مدريد دوري الابطال يوتيوب





سولاري والمهمة الاوروبية الاولي مع ريال مدريد

الأرجنتيني سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد، يستعد لبدء مهمته الأوروبية الأولى مع الملكي، بعد توليه مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت، بعد إقالة جولين لوبيتيجي.





ولا شك أن سولاري سيدخل مباراة اليوم، بفكر لن يختلف كثيرًا عن مباراته الماضية أمام بلد الوليد في الليجا، والتي انتهت بفوز الملكي بهدفين دون رد.





وخرج سولاري بفائدة كبيرة من مباراة بلد الوليد، وهي حصول البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور على الثقة الكاملة من الجماهير والجهاز الفني.





وأوضحت مباراة بلد الوليد، بعض المعالم التي ستكون أساسية في فكر المدرب سولاري قبل أي مباراة مقبلة، ومنها الاعتماد على الظهيرين ريجولين وأودريوزولا.

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن HD اليوم بث مباشر لايف | بث مباشر مباراة ريال مدريد دوري الابطال يوتيوب

وأثبت اللاعبان أنهما على قدر المسئولية لتعويض غياب مارسيلو وداني كارفاخال، مما يعني أن أزمة الأطراف لريال مدريد تم حلها بشكل مؤقت، من خلال تواجد ثنائي شاب متعطش للمشاركة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن HD اليوم بث مباشر لايف | بث مباشر مباراة ريال مدريد دوري الابطال يوتيوب





بثا مباشرا لمباراة ريال مدريد ومضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي التي تقام على ملعب "سترونكوفي" في العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة بالجولة الرابعة من دور المجموعات فى دوري أبطال أوروبا.

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن HD اليوم بث مباشر لايف | بث مباشر مباراة ريال مدريد دوري الابطال يوتيوب

موعد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن التشيكي اليوم الأربعاء.





يبدأ البث المباشر لمباراة الفريق الملكي ومضيفه التشيكي فى الساعة العاشرة مساء اليوم الاربعاء بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 3.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن HD اليوم بث مباشر لايف | بث مباشر مباراة ريال مدريد دوري الابطال يوتيوب