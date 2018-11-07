الاقوي .. شغال رابط يلا شوت بث مباشر مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد koralive مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر بث مباشر HD
الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 05:40 معيد طارق
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كشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" عن حكم مباراة فريق يوفنتوس الإيطالى ضد مانشستر يونايتد الإنجليزى والتى ستجمع الطرفين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.
الاقوي .. شغال رابط يلا شوت بث مباشر مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد koralive مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر بث مباشر HD
أعلن الاتحاد الأوروبى عبر موقعه الرسمى على الإنترنت، عن تعيين الحكم الرومانى أوفيديو هاتيجان حكماً لموقعة يوفنتوس الإيطالى ضد مانشستر يونايتد اليوم،الأربعاء، على ملعب "أليانز ستاديوم".
الاقوي .. شغال رابط يلا شوت بث مباشر مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد koralive مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر بث مباشر HD
ويسعى فريق يوفنتوس فى هذة المباراة إلى تحقيق الفوز ضد مانشستر يونايتد وخطف الثلاث نقاط من أجل الإبتعاد بصدارة المجموعة الثامنة التى يحتلها برصيد 9 نقاط، وتأمين التأهل إلى دور الـ16 من البطولة القارية.
الاقوي .. شغال رابط يلا شوت بث مباشر مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد koralive مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر بث مباشر HD
وكان فريق يوفنتوس الإيطالى قد تغلب على مانشستر يونايتد بهدف نظيف بالجولة الثالثة لدور المجموعات على ملعب "أولد ترافورد".
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ويحتل فريق يوفنتوس الإيطالى صدارة المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط جمعهما من 3 انتصارات ويأتى مانشستر يونايتد وصيفاً برصيد 4 نقاط ثم فالنسيا بالمركز الثالث برصيد نقطتين وأخيراً يونج بويز برصيد نقطة واحدة.
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