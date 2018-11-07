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أحمد الفيشاوي ينشر صورة رومانسية مع زوجته

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 05:41 م
أحمد الفيشاوي ينشر صورة رومانسية مع زوجته
أحمد الفيشاوي وزوجته
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الفجر الفني
 

أشعل الفنان أحمد الفيشاوي انستقرام بصورة جديدة له مع زوجته ندى الكامل، والذي عبر من خلالها على حبه الكبير وتقديره لها.

 

وظهر أحمد الفيشاوي في الصورة وهو يحتضن زوجته ندى الكامل، وهي تضع رأسها بحب على كتفه، وعلق بدوره على هذه اللقطة الرومانسية ليقول: "الحب الحقيقي"، مع وضع "إيموجي" قلب حب.

 

وتفاعل متابعو أحمد الفيشاوي مع صورته الجديدة مع زوجته، فالبعض عبر عن إعجابه الشديد بمحبته لها، وتعبيره عن مشاعره علناً من وقت لآخر، بينما لم يخل الأمر أيضاً من اتهام البعض له بأنه يلفت الانتباه بهذه التصرفات.

 

أحمد الفيشاوي ينشر صورة رومانسية مع زوجته
أحمد الفيشاوي ينشر صورة رومانسية مع زوجته
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