كول كورة رابط كورة ستارbeIN SPORTS HD3|مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن اليوم-يلا شوت ريال مدريد اليوم لايف مباشر

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قبل خوض الفريقين المباراة الماضية على البرنابيو والذي فاز بها الميرنجي بهدفين، لم يتقابل ريال مدريد أمام أي نادي تشيكي منذ عام 2001 حين ألتقى أمام سبارتا براغ في دور المجموعات من التشامبيونزليج.

وكان لقاء الذهاب بين ريال مدريد وفيكتوريا بلزن التشيكي قد انتهي بفوز ريال مدريد بهدفين لهدف في ملعب سنتياغو برنابيو بالعاصمة الأسبانية مدريد.



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موعد المباراة : 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية 10:00 مساءاً بتوقيت مصر 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان 11:00 مساءاً بتوقيت العراق 10:00 مساءاً بتوقيت السودان 11:00 مساءاً بتوقيت اليمن 10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .





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توقعات النتيجة مباراة ريال مدريد ضد فيكتوريا بلزن

ريال مدريد: بما أن هذا الفريق كان سيئاً ، فهو في الواقع في المركز الأول في المجموعة السابعة. التوقع هو أن يأخذ هذا الفريق خطوة إلى الأمام ، ويظهر الجودة ويحصل على ثلاث نقاط إضافية. أي شيء أقل من الفوز سيكون مفاجئًا.





فيكتوريا: هذا الفريق لديه الكثير للعب من أجله ولكن الأمل ضئيل. هناك حاجة إلى التعادل للبقاء على مسافة قريبة ، ولكن مستوى مهاراتهم لا يقترب من مطابقة نصف ريال. سيحتاجون إلى بعض الحظ أو ركلة جزاء للحصول على الكثير من الفرص.

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ريال مدريد vs. viktoria التنبؤ

حقق لوس بلانش ثلاثة انتصارات من ثلاثة تحت قيادة المدرب المؤقت الجديد سانتياجو سولاري ، بينما أحرز كريم بنزيمة نتيجة أخرى.

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حكم مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن اليوم:

وأعلن "يويفا"، عبر موقعه الرسمى على الإنترنت، تعيين الألمانى دينيس إيتيكين حكماً لمباراة ريال مدريد وفيكتويا بلزن بالجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا غد الأربعاء.



يخوض سانتياجو سولارى المدير الفنى المؤقت لفريق ريال مدريد الإسبانى فى العاشرة مساء اليوم الأربعاء أول مباراة أوروبية مع الملكى ضد فيكتوريا بلزن التشيكى، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.



ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية التشكيل المتوقع الذى سيدخل به سولارى مباراة فيكتوريا بلزن مساء اليوم، حيث يخلو من المفاجآت بحثًا عن أول انتصاراته الأوروبية بعدما سبق له الفوز فى الكأس على ميليا والدورى ضد بلد الوليد.