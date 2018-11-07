راحة لسداسي الزمالك في مران اليوم

منح السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك ، السداسى محمد ابراهيم ، محمد عبد السلام ، محمود عبد العاطى دونجا ،محمود حسن ، كماتشو ، محمود عبد المنصف راحة من مران الفريق اليوم الاربعاء ، لمشاركتهم أمس فى مباراة فريق الشباب أمام بيراميدز.





وقام السداسي بتأدية تدريبات استشفائية فى الجيم ، بناءا على تعليمات المدير الفنى للفريق .





ومن المقرر أن ينتظم السداسي ، فى تدريبات الفريق غدا الخميس استعدادا لمواجهة الانتاج الحربي ، بالجولة ال 14 لمسابقة الدورى السبت المقبل .