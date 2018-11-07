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عاد الدولي الألماني سامي خضيرة بعدما تعافى من الإصابة التي أبعدته عن يوفنتوس خلال الأسابيع الأخيرة، وأصبح جاهزاً للمشاركة أمام مانشستر يونايتد الليلة.





ويستضيف يوفنتوس نظيره مانشستر يونايتد على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورنيو، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري ابطال أوروبا.





شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، اكدت بأن المدرب ماسمليانو أليجري سيشرك الدولي الألماني بعد عودته، خاصةً وأن خضيرة من اللاعبين المُفضلين للمدير الفني الإيطالي، وسيكون أساسياً أمام مانشستر يونايتد بدلاً من الفرنسي بليس ماتويدي.





وفي ظل غياب جواو كانسيلو للإصابة، سيكون بديله الإيطالي ماتيا دي تشيليو، الذي يعود من جديد للمشاركة مع البيانكونيري في مركز الظهير الأيمن.





ورغم عودة ماريو مانزوكيتش من جديد بعد الإصابة، سيُفضل أليجري عدم المخاطرة به من البداية، وسيدفع بالكولومبي خوان كوادرادو في مركز الجناح، على أن يلعب كريستيانو رونالدو كرأس حربة صريح بدلاً من سوبر ماريو، وبطبيعة الحال سيكون ثالث المهاجمين باولو ديبالا هداف الفريق في البطولة.





يوفنتوس يحتاج للفوز اليوم من أجل التأهل رسمياً إلى الدور الثاني من البطولة، بعد تحقيق الإنتصار خلال المباريات الأربع الماضية.









مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد اليوم | تابع لايف مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد | بث مباشر الآن kor







