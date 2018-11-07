محافظ كفرالشيخ: زيادة مخصصات الكهرباء لـ900 مليون جنيه

تابع الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مع المهندسة ابتهال الشافعي، رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، خطة تطوير قطاع الكهرباء وتحسيت الخدمات للمواطنين، واستقرار التيار الكهربائى، بقرى ومدن المحافظة، واطلاق تشغيل لوحة كهرباء طلمبات 7 بالرياض، بتكلفة 71 مليون جنيه، وخطة تركيب 100 الف عمود خلال شهرين وتم زراعة 30 الف عمود منهم حتى الآن، فضلًا عن بحث عدد من الملفات لتحسين الخدمات للمواطنين، وذلك بحضور المهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.



قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم تكثيف التعاون بين المحافظة وشركات كهرباء شمال الدلتا بما يخدم مصلحة المواطن، مضيفًا أن محافظة كفرالشيخ ستشهد طفرة قوية بقطاع الكهرباء خلال الأشهر القليلة القادمة، مقدمًا الشكر للمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندسة ابتهال الشافعى، رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس عاصم القطان وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة على الجهود المتميزة في تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيض حدوث الانقطاعات الكهربائية، وحل مشاكل الكهرباء بكفرالشيخ.



وأضاف أنه سيتم إطلاق التيار الكهربائي اليوم بلوحة توزيع كهرباء طلمبات 7 بالرياض، بقوة 16 ميجا وبتكلفة إجمالية 71 مليون جنيه، مشيدًا بالجهود المبذولة، حيث أنه لأول مرة اكثر من خمسين عامًا سيتم تركيب محول بقدرة 40 ميجاوات بمحافظة كفر الشيخ لإنهاء معاناة الأهالي وتثبيت التيار الكهربائي في إطار الخطة الطموحة لتطوير الشبكات ورفع كفاءة التيار الكهربائي التي أطلقها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وأن المخصص التقديري للمحافظة كان مبلغ 200 مليون جنيه، وتم الاتفاق بمتابعة وزارة المالية ووزارة التخطيط ليصل المخصص إلي 900 مليون جنيه بما يخدم مصلحة المواطنين، مؤكدا أن المواطن سيشعر بالتغييرات علي مدي أربعة أشهر حتي يتم تكامل الشبكة، ورؤية النتائج الايجابية المتكامله التي لها اثر ملموس وحقيقي علي تحسين جودة خدمة الكهرباء بكفرالشيخ، مشيرًا الى تركيب 100 ألف عمود كهرباء بالقرى خلال شهرين، وتطوير شبكات الجهد المنخفض والمتوسط لتثبيت التيار الكهربائي بمناطق المحافظة.



وتابع، المحافظ أنه تم تغيير محول من قدرة 20 الى 40 ميجا وات لرفع الجهد الكهربائى بمراكز كفرالشيخ والحامول والرياض وبيلا وقلين، فضلًا عن تركيب محول جديد بقدرة ٤٠ ميجا وات فى محطة محولات بلطيم لتجنب حدوث حريق يوليو الماضى مع تغيير كامل لقواطع الكهرباء بالمحطة، وتركيب محول إضافى فى محطة محولات المثلث بالرياض بقدرة ٤٠ ميجا وات وتغيير قواطع المحطة خلال 15 يومًا.