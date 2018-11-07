CAFE HD يوتيوبHD .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر اليوم الأربعاء 7-11-2018 بدون تقطيع لايف HD | لايف

الصاعد البرازيلى فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الاسباني يسعي للحصول على فرصة لمشاركة فى دورى أبطال أوروبا عندما يلتقى الميرينجى مع فيكتوريا بلزن التشيكى فى العاشرة مساء اليوم الأربعاء بالجولة الرابعة لدورى الأبطال، والحصول ولو على بضع دقائق للعب فى دورى الأبطال.





وحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن، فينيسيوس شارك فى كأس الملك، أمام ميليا والدورى ضد بلد الوليد والآن ينتظر دورى الأبطال، حيث يأمل فينيسيوس أن يظل مهما فى ريال مدريد، وهو الذى أصبح يلعب بشكل مستمر منذ استلام سولارى لتدريب الفريق.

وقالت الصحيفة عن اللاعب: "فى أول مباريات المدرب الجديد سنتياجو سولارى، ضد ميليا فى كأس الملك، بدأ فينيسوس اللقاء وكان أفضل لاعب من ريال مدريد على ملعب ألفاريز كلارو بعدما ساهم فى صناعة هدفين، ثم أتى لقاء الليجا ولم يكن فينيسوس فى التشكيلة الأساسية، لكن المدرب منحه وقتا كافيا، وهو ما استغله اللاعب 100%، حيث دخل لأرض الملعب في الدقيقة 73 وصنع ثورة فى الهجوم المدريدى، ومع تواجده استطاع مدريد خلق بعض الفرص".





وقالت الصحيفة إن الحظ ابتسم لللاعب البرازيلى الشاب بعد تسديدته البعيدة عن المرمى، اصطدمت بمدافع الخصم وذهبت للمرمى مما سمح له بتسجيل أول أهدافه بالقميص الأبيض، ورغم أن الكرة ارتدت من مدافع الخصم لكن حكم مباراة بلد الوليد جيل مانزانو احتسبها لفينيسوس، وبعدها أنهى بنزيما المباراة بعد تسببه بركلة جزاء ضاعفت النتيجة 2/0





وتابعت الصحيفة الآن يأتى نداء دورى الأبطال ويحلم فينيسيوس بوضع بصمته فى أهم مسابقات الأندية فى العالم، حيث يملك اللاعب بعض الخبرة القارية بلعبه في الليبرتادوريس مع فلامنجو، لكن من المعلوم أن البطولة الأوروبية مختلفة خصوصا إذا كنت تلعب مرتديا ومدافعا عن قميص ريال مدريد.





وتوقعت الصحيفة أن يبدأ فينيسيوس مباراة فيكتوريا بلزن من دكة البدلاء، لكن كل شىء يشير إلى أنه سيحظى بعدة دقائق خلال اللقاء ليوقع ظهوره القارى الأول بألوان الملكى.

CAFE HD يوتيوبHD .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر اليوم الأربعاء 7-11-2018 بدون تقطيع لايف HD | لايف



