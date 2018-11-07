رابط HD بدون تقطيع لايف كورة hd مانشستر يونايتد ويوفنتوس بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس | كورة لايف | كول كورة مانشستر يونايتد سيسعى لإعادة حملته في دوري أبطال أوروبا إلى ملعبه على يوفنتوس الليلة.





وتعادل فريق جوزيه مورينيو على أرضه أمام فالنسيا قبل أن يتراجع بهدف مقابل لا شيء أمام السيناتور القديم على ملعب أولد ترافورد قبل أسبوعين ليتخلى عن صفوف فريقه ليتمكن من التأهل إلى دور الستة عشر.





يعود بول بوجبا إلى تورينو بعد عامين من عودته إلى يونايتد من العمالقة الإيطاليين مقابل رسم قياسي ، ويقول إنه قرار لا يندم عليه.

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وقال لاعب خط الوسط "اختيار العودة إلى يونايتد قبل كل شيء كان خياري. كان يوفنتوس يلعب في دوري أبطال أوروبا وكان مانشستر يلعب مع يوروبا". "أنا لست نادما على خياري. أعرف أن مانشستر في السنوات القليلة الماضية لم تكن في القمة ، لكني عدت لمساعدة الفريق وأعادهم إلى القمة."









اليونايتد يراقب تقدم مدافع سامبدوريا يواكيم أندرسن ، وفقا للتقارير.





وفقا ل La Repubblica ، تم إرسال الكشافة المتحدة لمشاهدة المدافع الدنماركي قبل فترة الانتقالات في يناير.

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ويشير التقرير إلى أن اتحاد "بوند يونايتد" ينفق 30 مليون يورو على مدافع الوسط الذي يرتبط بآرسنال وإنتر ويوفنتوس.

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