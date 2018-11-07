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إسبانيا: رصد جسم مشبوه في محطة قطارات مدريد وبرشلونة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 04:02 م
إسبانيا: رصد جسم مشبوه في محطة قطارات مدريد وبرشلونة
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وكالات
 

أغلقت الشرطة الإسبانية خطي قطارات في محطة القطارات الرئيسية في برشلونة اليوم الأربعاء بعد رصد جسم داخل حقيبة من خلال جهاز المسح الضوئي، ربما كان عبوة ناسفة.


وتم إرسال فريق للكشف عن المفرقعات إلى محطة برشلونة سانتس، بحسب وكالة "رويترز".


وقالت شرطة كتالونيا على "تويتر" "تلقينا بلاغا حوالي الساعة الثامنة صباحا (0700 بتوقيت غرينتش). رصد أمن أديف (شركة السكك الحديدية) شيئا من خلال جهاز المسح الضوئي، على شكل عبوة، ربما كانت ناسفة داخل حقيبة. نواصل الفحص". وتم إخلاء قطارين.


بيد أن شركة السكك الحديدية (أديف) قالت بعد ذلك إن خدمة القطارات استؤنفت في المحطة بعد إغلاق الخطين.
من ناحية أخرى، قالت شرطة القطارات الإسبانية (رينفي) إنها تخلي محطة أتوتشا في مدريد، دون إبداء أسباب.
وأعلن وزير الداخلية، لاحقا، أن الإغلاق كان جراء إنذار كاذب. 
المزيد عن: مدريد قطارات رصد جسم مشبوه برشلونة الشرطة الإسبانية
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