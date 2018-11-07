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بورصة الكويت تصعد 0.72% بختام التعاملات

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:56 م
بورصة الكويت تصعد 0.72% بختام التعاملات
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نيفين سمير
 
ارتفعت المؤشرات الكويتية جماعياً بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث صعد المؤشر العام 0.72%، وارتفع المؤشران الأول والرئيسي بنسبة 0.55% و1.05% على الترتيب.

وارتفعت اليوم مؤشرات 7 قطاعات يتصدرها الاتصالات بقرابة 2%، فيما تراجعت مؤشرات 4 قطاعات أخرى بصدارة المواد الأساسية بانخفاض نسبته 0.88%.

وجاء سهم "الديرة" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بالبورصة مرتفعاً بنحو 45.5%، فيما تصدر سهم "سنام" القائمة الحمراء بانخفاض نسبته 26.18%.

وزادت سيولة البورصة اليوم 70.9% إلى 19.46 مليون دينار مقابل 11.39 مليون دينار بالجلسة السابقة، كما ارتفعت أحجام التداول 41.6% إلى 145.44 مليون سهم مقابل 102.7 مليون سهم يوم الاثنين الماضي.

وتصدر سهم "الكويت الوطني" نشاط التداول على مستوى السيولة بقيمة 2.35 مليون دينار مُرتفعاً 0.36%، فيما تصدر سهم "إيفــا" الكميات بحجم تداول بلغ 19.1 مليون سهم مُرتفعاً بنحو 22.7%.

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