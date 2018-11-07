محمد هنيدي يشبه نفسه بأمير كرارة والجمهور: "أنتو نفس الطول" (صورة)

نشر الفنان الكوميدي محمد هنيدى، صورة من كواليس هذا العمل أحد التسجيلات الإذاعية وبرفقته النجمة هند صبري وظهر بها وهو تارك "شاربه"، على غير العادة، ربما لأحد الأدوار مثل رمضان مبروك أبو العلمين حمودة.

وعلق "هنيدي"، على الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، قائلًا: "شنب كلبش 3 باشا باشا مصر".

تشبيه هنيدى نفسه بأمير كرارة فى مسلسل كلبش، جعل الجمهور يتفاعل مع الصورة، فمنهم من قال لهنيدى: "انتوا كمان نفس الطول"، وأخر كرر كلمة "باشا" والتى قالها فى فيلم وش إجرام، وقد حازت الصورة على اعجاب الكثيرين، ونالت قدر كبير من "اللايك" فى وقت قليل .