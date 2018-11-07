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يقدم موقع "الفجر الرياضي"، بثا مباشرا لمباراة يوفنتوس الإيطالي وضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي ضمن الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والمقرر إقامته على ملعب "يوفنتوس آرينا".

موعد البث المباشر لمباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد.

ومن المنتظر أن يبدأ البث المباشر لمباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد فى دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء فى الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وكانت مباراة الجولة الثالثة بين الفريقين على ملعب "أولد ترافورد" انتهت بفوز السيدة العجوز بهدف باولو ديبالا، ويسعى الشياطين الحمر للرد الاعتبار، بينما يخطط يوفنتوس لتحقيق الفوز الرابع في المجموعة وحسم التأهل للدور المقبل.

تشكيل مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد فى دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يدخل الإيطالي ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس المواجهة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - ليوناردو بونوتشي - كيليني - أليكس ساندرو.

خط الوسط: إيمري تشان - ميراليم بيانيتش - بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا - كريستيانو رونالدو - ماريو ماندزوكيتش.

في المقابل يخطط فريق مانشستر يونايتد بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو للثأر من السيدة العجوز رغم صعوبة المواجهة ويُدرك الشياطين الحمر أن أصحاب الأرض لن يكونوا لقمة سائغة، في ظل وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ومن المتوقع أن يخوض البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أشلي يونج - إيريك بايلي - فيكتور ليندلوف - لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش - فريد - بول بوجبا.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - أليكسيس سانشيز - انتوني مارتيال.

شاهد البث المباشر لمباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.





LIVE| يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع yalla shoot











