real madrid vs plzen .. رابط online يلا شوت مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم

أعلن المدير الفني لنادي ريال مدريد سانتياجو سولاري، عن قائمة الفريق المكونة من 20 لاعباً لمواجهة الغد أمام فيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وشهدت القائمة بحسب ما جاء به الموقع الرسمي للميرينجي، غياب ستة لاعبين هم: لوكا زيدان، مارسيلو، داني كارفاخال، رفائيل فاران، خيسوس فاييخو وماريانو دياز.

real madrid vs plzen .. رابط online يلا شوت مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم

وتلعب المباراة يوم غداً الأربعاء على ملعب "دوسان أرينا" معقل النادي التشيكي في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتضم القائمة النهائية للملكي كلاً من:



