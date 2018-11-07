HD FE_ELSHBKA كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر بدون تقطيع|يلا شوت|KOORA LIVE|يلا كورة اون لاين

HD كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين

تُذاع اليوم الأربعاء ، مباراة ريال مدريد ومضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2018 -2019 ، بث مباشر ، مشاهدة مباراة ريال مدريد و فيكتوريا بلزن عبر موقعنا “الفجر الرياضي بث مباشر” ، شاهدوا معنا اليوم مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن ، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ، مشاهدة متش ريال مدريد وفيكتوريا بلزن اليوم عبر موقعنا.

HD كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا





يستضيف فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني ، فريق فيكتوريا بلزن التشيكي ، اليوم الأربعاء الموافق 7-11-2018 ميلادياً ، 29 صفر 1440 هجرياً ، على ملعب “سترونكوفي” في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات فى دوري أبطال أوروبا .

HD كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين

بث مباشر مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال اوروبا





ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول المجموعة السادسة من دوري أبطال اوروبا ، برصيد 6 نقاط من الفوز على روما في الجولة الأولى والهزيمة أمام سسكا موسكو بالجولة الثانية ، من ثم الفوز على فيكتوريا بلزرن بالجولة الماضية على ملعب “سانتياجو برنابيو” بهدفين مقابل هدف .

HD كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن اليوم





وتعتبر مباراة اليوم الأربعاء بين ريال مدريد وفيكتوريا بلزن ، هي الأولى على المستوى الأوروبي للمدير الفني المؤقت للنادي الملكي سانتياجو سولارى ، بعد أن تولى المهمة خلفا للمير الفني جولين لوبيتيجي .

HD كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين

وصرح سولارى خلال المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء بين ريال مدريد وفيكتوريا بلزن ، قائلاً: “هذه المسابقة رائعة للغاية، إنها مرتبطة بتاريخ نادينا، النادى والبطولة لا ينفصلان عن بعضهما البعض أبدًا، هذه هى المباراة الثالثة لى كمدرب وأنا سعيد جدًا، عندما نسمع نشيد دورى أبطال أوروبا الجميع يشعر بالحماس” .





وأضاف سولارى: “لقد استمتعت كثيرًا بالمشاركة فى دورى أبطال أوروبا كلاعب، أتمنى أن نقدم مباراة مميزة غدًا لاستكمال طريقنا فى البطولة” .



