تابع الاسطورة بث مباشر مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد اليوم 2018-11-7 يلا شوت مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر





سيكون عشاق كرة القدم في العالم، على موعد مع المتعة والإثارة الكروية، عندما يفتح ملعب آليانز بتورينو أبوابه لاستضافة مباراة يوفنتوس الإيطالي بقيادة نجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو ضد نظيره مانشستر يونايتد ومدربه القدير جوزيه مورينيو، في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء 7-11-2018.









مقدمة عن اللقاء:





يدخل فريق يوفنتوس مباراة اليوم بحثا عن خطف البطاقة الاولى وضمان التأهل لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويعيش الفريق الإيطالي حالة من التألق هذا الموسم مع نجمه البرتغالي رونالدو، حيث يحتل الفريق صدارة الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة جمعها من 10 انتصارات وتعادل وحيد.





تابع الاسطورة بث مباشر مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد اليوم 2018-11-7 يلا شوت مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر









ويتصدر فريق السيدة العجوز المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات، وكان اليوفي قد هزم المان يونايتد في الجولة الماضية في عقر داره بهدف نظيف.









على الجانب الأخر يدخل فريق مانشستر يونايتد مباراة اليوم وهو يمن النفس بتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الإيطالي ورد الاعتبار لهزيمته في الاولد ترافورد، ونجح الفريق في تحقيق فوزا قاتلا في أخر مبارياته بالدوري على بورنموث بهدفين مقابل هدف.









ويحتل الفريق المركز الثاني برصيد 4 نقاط خلف اليوفي، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز لتفادي الصدامات مع الخفافيش اصحاب المركز الثالث برصيد نقطتين.

تابع الاسطورة بث مباشر مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد اليوم 2018-11-7 يلا شوت مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر









موعد المباراة والقنوات الناقلة:





تنطلق مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.





تابع الاسطورة بث مباشر مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد اليوم 2018-11-7 يلا شوت مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر









التشكيل المتوقع:





من المتوقع أن يبدأ اليوفي بتشكيل مكون من:فويتشيك تشيزني-ماتيا دي شيليو - ليوناردو بونوتشي - المهدي بن عطية - جواو كانسيلو- بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - رودريجو بينتانكور- كريستيانو رونالدو - ماريو ماندجوكيتش - باولو ديبالا





على الجانب الأخر سيبدأ مانشستر بتشكيل مكون من:دافيد دي خيا- لوك شاو - إيريك بايلي - كريس سمولينج - أنطونيو فالنسيا- بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش - فريد - أنطوني مارسيال - أليكسيس سانشيز - خوان ماتا.





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