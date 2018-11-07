رابط BAIN SPORTS .. مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد في بث مباشر (شاهد يوفنتوس الآن)





يمكنكم مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد اليوم ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مباشرة وحصرياً على شاشة beIN SPORTS، وعبر الانترنت من خلال تطبيق CONNECT.









كيفية مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد

رابط BAIN SPORTS .. مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد في بث مباشر (شاهد يوفنتوس الآن)





يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنكليزي يتواجهان مرة جديدة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حينما يحل الثاني ضيفاً على الأول في ملعب أليانز مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الثامنة لحسابات الجولة الرابعة من دور المجموعات. المباراة تنقل لكم مباشرة وحصرياً في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.





موعد مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد





مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد تبث اليوم على قناة beIN SPORTS HD1 مباشرة بتعليق الزميل عصام الشوالي، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.





رابط BAIN SPORTS .. مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد في بث مباشر (شاهد يوفنتوس الآن)





يحتاج يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في المواسم السبعة الأخيرة للفوز على ضيفه لكي يضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، كذلك فإن تعادله ينقله إلى الدور القادم شرط أن لا يفوز فالنسيا الإسباني على يونغ بويز السويسري في المباراة التي تقام ضمن منافسات المجموعة الثامنة أيضاً.









يوفنتوس فاز ذهاباً في الجولة الماضية في أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد بهدف دون رد عن طريق الأرجنتيني باولو ديبالا هداف السيدة العجوز في البطولة الأوروبية هذا الموسم برصيد 4 أهداف.









ويعوّل يوفنتوس صاحب ثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات في دوري ابطال أوروبا، بالإضافة إلى ديبالا على نجمه الجديد الهداف التاريخي للبطولة البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لم يعرف طريقه إلى المرمى حتى الآن في هذه النسخة من البطولة الأوروبية، على عكس ما يحصل معه في البطولة المحلية إذ نجح هناك بتسجيل 7 أهداف.

رابط BAIN SPORTS .. مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد في بث مباشر (شاهد يوفنتوس الآن)





من جانبه يسعى مانشستر يونايتد لرد الاعتبار بعد خسارته على أرضه وامام جمهوره، والثأر من يوفنتوس عبر الفوز عليه في تورينو والاقتراب منه في لائحة ترتيب المجموعة الثامنة، كذلك الابتعاد عن فالنسيا ويونغ بويز اللذين يحتلان المركزين الثالث والرابع على التوالي.









أرقام مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد





هذا هو اللقاء رقم 14 بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد في المنافسات الأوروبية – فاز يوفنتوس 6 مرات مقابل 5 مرات لمانشستر وهناك حالتا تعادل بينهما في اللقاءات الـ13 الماضية.

فاز مانشستر يونايتد في آخر مباراتين لعبهما في ضيافة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، مسجلاً 3 أهداف في كل زيارة.

لم يفز أي فريق في ضيافة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا أكثر من مانشستر يونايتد (2 بالتساوي مع بايرن ميونخ).

خسر يوفنتوس مرة واحدة فقط في 35 مباراة لعبها على أرضه في مرحلة مجموعات دوري الأبطال منذ خسارته 3-0 أمام مانشستر يونايتد في شباط/فبراير 2003 (فاز 24 تعادل 10).

فشل مانشستر يونايتد في التسجيل في آخر مباراتين لعبهما في دوري الأبطال، علماً انه لم يفشل في التسجيل في 3 مباريات متتالية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

لم يسجل لاعب يوفنتوس كريستيانو رونالدو في آخر 5 مباريات لعبها في دوري الأبطال، خاض 389 دقيقة لعب ونفذ 15 محاولة تسديد فيها.

لم يخسر مانشستر يونايتد ذهاباً وإياباً أمام فريق واحد في مرحلة مجموعات دوري الأبطال منذ 2001/2002 (ديبورتيفو لاكارونيا).

خسر مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليغري مرة واحدة فقط في آخر 26 مباراة خاضها كمدرب على أرضه في دوري الأبطال (فاز 16 تعادل 9).

نفذ مانشستر يونايتد 6 محاولات تسديد فقط في لقاء الذهاب أمام يوفنتوس في الجولة الثالثة.

آخر زيارة لمدرب مانشستر يونايتد الحالي جوزيه مورينيو إلى يوفنتوس كانت في كانون الأول/ديسمبر 2009 عندما كان مدرباً لإنتر ميلان (خسر 2-1).

رابط BAIN SPORTS .. مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد في بث مباشر (شاهد يوفنتوس الآن)





ويحتل الفريق الإنكليزي المركز السابع على لائحة ترتيب الدوري الممتاز في بلاده، وهو يعاني من سوء خط دفاعه الذي استقبل 18 هدفاً في 11 مباراة.





ولم يجد مدرب المان يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو ما يقوله عقب الخسارة أمام يوفنتوس ذهاباً سوى إبدائه الاعجاب بثنائي الدفاع الإيطالي جوريجيو كيليني وليوناردو بونوتشي، بوصفه إياهما أنهما قادران على تعليم الدفاع في أرقى جامعات العالم.





وقد يجد مورينو نفسه أمام خطر الإقصاء من دوري أبطال أوروبا والذهاب إلى الدوري الأوروبي فيما لو تعرض للخسارة أمام يوفنتوس، وفاز فالنسيا على يونغ بويز في المباراة الأخرى، إذ سيتجاوزه في حساب النقاط في المجموعة ما سيضعه امام ضغط المباراتين المتبقيتين أمام الفريقين الاخرين.





ويعتبر فالنسيا مرشحاً للفوز على ضيفه السويسري، ذلك بعد تعادلهما ذهابا بهدف لمثله.

رابط BAIN SPORTS .. مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد في بث مباشر (شاهد يوفنتوس الآن)





أرقام مباراة فالنسيا ويونغ بويز





هذا ثاني لقاء بين فالنسيا ويونغ بويز في المنافسات الأوروبية بعد تعادلهما 1-1 في الجولة الثالثة هذا الموسم.

حقق فالنسيا نسبة فوز كاملة في المباريات التي لعبها على أرضه أمام فرق سويسرية في المنافسات الأوروبية (6\6).

لم يفز فالنسيا في آخر 6 مباريات لعبها في دوري الأبطال (تعادل 2 خسر 4)، أسوأ سلسلة له منذ أكتوبر 2011 (6).

فاز يونغ بويز مرة واحدة فقط في آخر 15 مباراة لعبها خارج أرضه في المنافسات الأوروبية (تعادل 4 خسر 10).

لم يخسر فالنسيا في 3 مباريات متتالية على أرضه في دوري الأبطال منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

فوز يونغ بويز الوحيد في ضيافة فريق إسباني في المنافسات الأوروبية كان في تموز/يوليو 2009 في تصفيات الدوري الأوروبي (1-0 على أتليتيك بلباو) – خسر في الزيارتين الأخريين.

سجل مهاجم فالنسيا ميشي باتشواي 3 أهداف في 7 مباريات لعبها في دوري الأبطال – بهدفه أمام يونغ بويز في الجولة الثالثة أنهى فترة صيام فالنسيا عن التهديف التي امتدت إلى 494 دقيقة لعب في المنافسة.

سجل يونغ بويز أول هدف له في دوري الأبطال في مباراته أمام فالنسيا في الجولة الثالثة.

كيفية مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد على الانترنت





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رابط BAIN SPORTS .. مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد في بث مباشر (شاهد يوفنتوس الآن)







