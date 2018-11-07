رسميًا... المنتخب الأوليمبي يواجه الجزائر وديًا
الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:57 ممحمد الصو
اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسه هاني أبوريدة، مع نظيره الجزائري على خوض مواجهة ودية بين المنتخبين الإوليمبين منتصف الشهر الجاري.
وجاء الاتفاق مع المنتخب الجزائري لخوض ودية، يوم 19 نوفمبر بالقاهرة، عقب تأخر الاتحاد الزامبي في تحديد موقفه من خوض ودية أمام الفراعنة.
ويستعد المنتخب الوطني الإوليمبي، لمواجهة تونس الأربعاء المقبل وديًا، تحضيرًا لنهائيات بطولة الإمم الإفريقية تحت 23 عامًا بالقاهرة، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
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