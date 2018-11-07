يلا شوت yalla shoot HD "رابط يلا شوت الجديد" مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في دوري ابطال اوروبا - لايف رابط HD

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فى العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، يحل فريق ريال مدريد ضيفا على فريق فيكتوريا بلزن بالمباراة التى يستضيفها ملعب "سترونكوفى"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا "تشامبيونزليج".

لا يملك ريال مدريد أى بدائل سوى تحقيق الفوز على فيكتوريا بلزن من أجل الحفاظ على فرصته فى المنافسة بقوة على التأهل للدور التالى خاصة مع الصراع المشتعل فى المجموعة السابعة التى تضم بجانبهما روما وسيسكا موسكو.

ويغيب عن ريال مدريد فى مباراة الليلة 5 لاعبين هم رافاييل فاران وخيسيوس فاييخو ومارسيلو ودانى كارفخال بالإضافة إلى ماريانو دياز بسبب الإصابة.

ويخوض سانتياجو سولارى المدرب المؤقت للفريق الملكى أول مباراة له مع الريال بدورى أبطال أوروبا، حيث يتطلع لتحقيق الانتصار الثالث له على التوالى منذ تولى المهمة خلفًا لجولين لوبيتيجى، حيث حقق الفوز على ميليا بكأس الملك وبلد الوليد فى الدوري الإسباني.

ويتقاسم ريال مدريد الصدارة مع روما الإيطالى برصيد 6 نقاط لكل منهما، فيما يأتى سيسكا موسكو الروسى ثالثا برصيد 4 نقاط، حيث يلتقى الأخيرين وجها لوجه فى الثامنة إلا خمس دقائق مساء اليوم.

HD "رابط يلا شوت الجديد" مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في دوري ابطال اوروبا - يلا شوت yalla shoot لايف رابط HD





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ريال مدريد وبلزن في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ الريال اللقاء بتشكيل مكون من:

كيلور نافاس- سيرجيو ريجيلون - سيرخيو راموس - ناتشو - ألفارو أودريوزولا- توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش- ماركو أسينسيو - كريم بنزيمة - جاريث بيل

HD "رابط يلا شوت الجديد" مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في دوري ابطال اوروبا - يلا شوت yalla shoot لايف رابط HD