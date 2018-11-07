فريق ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب العام للمجموعة السابعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن المتصدر فريق روما , ويأتي ثالثأً فريق سسكا موسكو برصيد 4 نقاط , في حين يحتل بلزن المركز الرابع برصيد نقطة واحدة .
ويسعى فريق ريال مدريد في هذا اللقاء الى تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة الثلاث من أجل الإقتراب أكثر من التأهل للدور الثاني , في حين يتطلع فريق بلزن في هذه المواجهة للخروج بنتيجة إيجابية ومرضية على ملعبه وبين جماهيره .
HD Real Madrid HD | "يلاشوت الجديد" مشاهدة مباراة ريال مدريد في دوري الابطال 7-11-2018 "yalla shoot new" لايف بدون HD
وستقام المباراة الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية وتركيا ولبنان والعراق واليمن والبحرين والكويت وقطر وجزر القمر، في حين سوف تقام المباراة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الأردن وسوريا وفلسطين والسودان وليبيا ومصر .
HD Real Madrid HD | "يلاشوت الجديد" مشاهدة مباراة ريال مدريد في دوري الابطال 7-11-2018 "yalla shoot new" لايف بدون HD
وستقام 9:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب , 8:00 بتوقيت موريتانياوغرينيتش , الساعة 12:00بتوقيت الإمارات وسلطة عمان , وستنقل المباراة على قناة ( بي إن سبورت 3 ) , وسيعلق عليها المعلق ( علي محمد علي ) .
HD Real Madrid HD | "يلاشوت الجديد" مشاهدة مباراة ريال مدريد في دوري الابطال 7-11-2018 "yalla shoot new" لايف بدون HD
HD Real Madrid HD | "يلاشوت الجديد" مشاهدة مباراة ريال مدريد في دوري الابطال 7-11-2018 "yalla shoot new" لايف بدون HD