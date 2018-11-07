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HD Real Madrid HD | "يلاشوت الجديد" مشاهدة مباراة ريال مدريد في دوري الابطال 7-11-2018 "yalla shoot new" لايف بدون HD

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:54 م
HD Real Madrid HD | يلاشوت الجديد مشاهدة مباراة ريال مدريد في دوري الابطال 7-11-2018 yalla shoot new لايف بدون HD
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عمرو عادل
 
HD Real Madrid HD | "يلاشوت الجديد" مشاهدة مباراة ريال مدريد في دوري الابطال 7-11-2018 "yalla shoot new" لايف بدون HD

فريق ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب العام للمجموعة السابعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن المتصدر فريق روما , ويأتي ثالثأً فريق سسكا موسكو برصيد 4 نقاط , في حين يحتل بلزن المركز الرابع برصيد نقطة واحدة . 

 

ويسعى فريق ريال مدريد في هذا اللقاء الى تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة الثلاث من أجل الإقتراب أكثر من التأهل للدور الثاني , في حين يتطلع فريق بلزن في هذه المواجهة للخروج بنتيجة إيجابية ومرضية على ملعبه وبين جماهيره . 

 HD Real Madrid HD | "يلاشوت الجديد" مشاهدة مباراة ريال مدريد في دوري الابطال 7-11-2018 "yalla shoot new" لايف بدون HD


وستقام المباراة الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية وتركيا ولبنان والعراق واليمن والبحرين والكويت وقطر وجزر القمر، في حين سوف تقام المباراة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الأردن وسوريا وفلسطين والسودان وليبيا ومصر .

 HD Real Madrid HD | "يلاشوت الجديد" مشاهدة مباراة ريال مدريد في دوري الابطال 7-11-2018 "yalla shoot new" لايف بدون HD


وستقام 9:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب , 8:00 بتوقيت موريتانياوغرينيتش , الساعة  12:00بتوقيت الإمارات وسلطة عمان , وستنقل المباراة على قناة ( بي إن سبورت 3 )  , وسيعلق عليها المعلق ( علي محمد علي ) . 

HD Real Madrid HD | "يلاشوت الجديد" مشاهدة مباراة ريال مدريد في دوري الابطال 7-11-2018 "yalla shoot new" لايف بدون HD


الغيابات والتشكيل المتوقع لفيكتوريا بلزن
سيغيب عن فريق فيكتوريا بلزن في هذا اللقاء ميخائيل كرمينتشيك بداعي للإصابة، وستكون كل الخيارات المتبقية متاحة أمام المدرب فربا لخوض هذه المواجهة الصعبة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب للإيقاف .
HD Real Madrid HD | "يلاشوت الجديد" مشاهدة مباراة ريال مدريد في دوري الابطال 7-11-2018 "yalla shoot new" لايف بدون HD
ومن المتوقع أن يدفع المدرب صاحب الـ54 عامًا برومان هوبينك ولوكاش هيدا في قلب الدفاع، وبجاكوب ريزنيتشيك في الهجوم بدلًا من كرمينتشيك المصاب .
التشكيل | 4-2-3-1

أليس هروسكا
دافيد ليمبرسكي - رومان هوبنيك - لوكاش هيدا - راديم ريزنيك
باتريك هروشوفسكي - رومان بروخاسكا
ميلان باترجيلا - أليش تشيرماك - ميلان هافيل
جاكوب ريزنيتشيك

HD Real Madrid HD | "يلاشوت الجديد" مشاهدة مباراة ريال مدريد في دوري الابطال 7-11-2018 "yalla shoot new" لايف بدون HD

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