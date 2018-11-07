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السيطرة على حريق بعربة قطار "أسوان - الإسكندرية" في بنها

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:53 م
السيطرة على حريق بعربة قطار أسوان - الإسكندرية في بنها
قطار - صورة أرشيفية
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الفجر
 
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق نشب فى عربة قطار بمحطة بنها.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق فى العربة الأخيرة لقطار بمحطة بنها قادم من أسوان متجه الى الإسكندرية دون خسائر فى الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، وحصر حجم الخسائر.
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