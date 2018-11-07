السجن 5 سنوات لطبيبة بمستشفى الرسالة بتهمة إحداث عاهة مستديمة لمريضة

عاقبت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، استشارية للعلاج الطبيعي بمستشفى الرسالة بالدقي غيابيًا، بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك لاتهامها بالتسبب في إحداث عاهة مستديمة لمريضة داخل المستشفى.

وكان المستشار وائل الدرديري المحامي العام لنيابات شمال الجيزة أحال في القضية رقم 22108 لسنة 2017 المتهمه فيها ولاء أبو الحجاج "هاربة"، 49 سنة، استشارى علاج طبيعي بمستشفى الرسالة بالدقي، لأنها في غضون 2016 أحدثت عمدا بالمجني عليها عائشة خزيم عبد الفتاح، عاهة مستديمة يستيحل بروها وهي ضعف بنهاية حركات البسط للأصابع وضعف بنهاية القبضة الحصرية لليدين تقدر بنسبة 30 %، وذلك بأن قامت بتوقيع الكشف الطبي عليها لكونها غير مختصة بمزاولة مهنة الطب البشري، بأن حقنتها في مواضع إصابتها بصبغات ومواد مجهولة المصدر.

واستولت المتهمة على المبالغ المالية والمملوكة للمجني عليها وذلك باستخدامها طرق احتيالية من شأنها إيهامها بوجود مشروع كاذب وهو قدرتها على علاجها من مرض البهاق الجلدي وتمكنت من تلك الوسيلة الاحتيالية من الاستيلاء على تلك المبالغ، وأنها المتهمة زاولت مهنة الطب دون أن تكون مقيدة بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين.

صدر القرار بعضوية المستشارين إيهاب الطنطاوي ومحمد بسيوني بأمانة سر صلاح مصطفى وجاد كنعان.