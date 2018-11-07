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العاهل السعودي يدشن 600 مشروعًا بالقصيم بقيمة 16 مليار ريال

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:46 م
العاهل السعودي يدشن 600 مشروعًا بالقصيم بقيمة 16 مليار ريال
الملك سلمان بن عبد العزيز- أرشيفية
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نيفين سمير
 
قالت إمارة منطقة القصيم، اليوم الأربعاء، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، افتتح ودشن أكثر من 600 مشروعا باستثمارات تتجاوز قيمتها 16 مليار ريال خلال زيارته للمنطقة.

وقالت إمارة المنطقة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل- تويتر، إن الملك سلمان افتتح 402 مشروعاً بقيمة 12.15 مليار ريال، ووضع حجر الأساس لعدد 199 مشروعا بقيمة 4.2 مليار ريال.

وبدأ الملك سلمان زيارة لمنطقة القصيم، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجّه خلالها، بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

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