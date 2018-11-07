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فتح باب التظلمات لتحديث البيانات الخاطئة لبطاقات التموين السبت المقبل

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:47 م
فتح باب التظلمات لتحديث البيانات الخاطئة لبطاقات التموين السبت المقبل
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دعاء عبد الحليم
 
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قبل قليل الأربعاء، توجيها وزاريا برقم (30) لسنة 2018 بشأن قبول تظلمات المواطنين من تحديث بيانات بطاقات التموين، اعتبارا من يوم السبت المقبل 10 نوفمبر الجاري، حرصا من الوزارة على تقديم أفضل الخدمات فى سهولة ويسر وبحث التظلمات لأصحاب بعض بطاقات التموين التى بها مشاكل.

وبحسب التوجيه الوزاري، يتقدم المواطن للحصول على استمارة أداء الخدمة التموينية من مكاتب التموين لتدوين التظلم الخاص بِه، ويقوم بملء جميع بيانات الأفراد المستفيدين من البطاقة التموينية الخاصة به، متضمنة صورة الأرقام القومية لجميع أفراد الأسرة المستفيدة بالبطاقات وتقديمها إلى مكتب التموين، وكذلك مدون بها رقم التليفون المحمول.

وأكد التوجيه الوزاري أنه يتم تسجيل هذه الاستمارة بمكتب التموين وإعطاء المواطن إيصالا يفيد بالتسجيل، على أن يتم تسجيل هذه الطلبات وتبويبها على الحاسب الآلي الخاص بالنظام بمكتب التموين بعد مراجعتها من المختص.

وبعدها يقوم مركز معلومات الإنتاج الحربي برفع البيانات التي تم تسجيلها بواسطة مكتب التموين أو على موقع دعم مصر وإرسالها إلى هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها، على أن تقوم وزارة الإنتاج الحربي بالتأثير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة التي تمت مراجعتها بواسطة هيئة الرقابة الإدارية وتعديل المستحق منها للتعديل «أولا بأول»، ويقوم مكتب التموين بإخطار المواطن بقبول التظلم أو رفضه مع ذكر أسباب الرفض.
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