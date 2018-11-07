مؤشر الأسهم يغلق منخفضا 19.78 نقطة
الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:46 مالفجر السعودي
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية منخفضًا 19.78 نقطة، عند مستوى 7792.56 نقطة، بتداولات تجاوزت 3.3 مليار ريال.
يأتي ذلك فيما أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو) منخفضًا 36.94 نقطة, عند
مستوى 2483.23 نقطة, بتداولات تجاوزت 300 ألف ريال.
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