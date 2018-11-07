fe-elshbka HD بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد فيكتوريا بلزن: مشاهدة على الإنترنت|الجولة الرابعة..أبطال أوروبا|يلا شوت لايف

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد فيكتوريا بلزن: مشاهدة على الإنترنت |الجولة الرابعة .. أبطال أوروبا| يلا شوت لايف





يواصل ريال مدريد رحلته في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء عندما يزور جمهورية التشيك لمواجهة فيكتور بلزن في الجولة الرابعة للمجموعة. يسعى نادي لوس بلانش إلى تقليص حظوظه منذ رحيل المدرب جولين لوبيتيجوي بعد بداية سيئة لهذا الموسم.





في ما يلي كيفية مشاهدة المباراة وما يجب معرفته:





ريال مدريد vs. viktoria

التاريخ: الأربعاء 7 نوفمبر

الوقت: 3 مساءً ET

المكان: بلزن ، جمهورية التشيك

قناة تلفزيونية: UniMas

البث: fuboTV (جرب مجانًا)

الصعاب: ريال مدريد -460 / فيكتوريا +1100 / ارسم +560

فيكتوريا بلزن Vs ريال مدريد.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الرابعة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

الملعب : سترونكوفي .

المعلق : علي محمد علي .

نتيجة مباراة الذهاب : ريال مدريد (2-1) فيكتوريا بلزن.





موعد المباراة : 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية 10:00 مساءاً بتوقيت مصر 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان 11:00 مساءاً بتوقيت العراق 10:00 مساءاً بتوقيت السودان 11:00 مساءاً بتوقيت اليمن 10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .





بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد فيكتوريا بلزن: مشاهدة على الإنترنت |الجولة الرابعة .. أبطال أوروبا| يلا شوت لايف





توقعات النتيجة مباراة ريال مدريد ضد فيكتوريا بلزن

ريال مدريد: بما أن هذا الفريق كان سيئاً ، فهو في الواقع في المركز الأول في المجموعة السابعة. التوقع هو أن يأخذ هذا الفريق خطوة إلى الأمام ، ويظهر الجودة ويحصل على ثلاث نقاط إضافية. أي شيء أقل من الفوز سيكون مفاجئًا.





فيكتوريا: هذا الفريق لديه الكثير للعب من أجله ولكن الأمل ضئيل. هناك حاجة إلى التعادل للبقاء على مسافة قريبة ، ولكن مستوى مهاراتهم لا يقترب من مطابقة نصف ريال. سيحتاجون إلى بعض الحظ أو ركلة جزاء للحصول على الكثير من الفرص.





ريال مدريد vs. viktoria التنبؤ

حقق لوس بلانش ثلاثة انتصارات من ثلاثة تحت قيادة المدرب المؤقت الجديد سانتياجو سولاري ، بينما أحرز كريم بنزيمة نتيجة أخرى.





بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد فيكتوريا بلزن: مشاهدة على الإنترنت |الجولة الرابعة .. أبطال أوروبا| يلا شوت لايف