fe-elshbka HD بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد فيكتوريا بلزن: مشاهدة على الإنترنت|الجولة الرابعة..أبطال أوروبا|يلا شوت لايف
الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:34 معيد طارق
بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد فيكتوريا بلزن: مشاهدة على الإنترنت |الجولة الرابعة .. أبطال أوروبا| يلا شوت لايف
يواصل ريال مدريد رحلته في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء عندما يزور جمهورية التشيك لمواجهة فيكتور بلزن في الجولة الرابعة للمجموعة. يسعى نادي لوس بلانش إلى تقليص حظوظه منذ رحيل المدرب جولين لوبيتيجوي بعد بداية سيئة لهذا الموسم.
في ما يلي كيفية مشاهدة المباراة وما يجب معرفته:
ريال مدريد vs. viktoria
التاريخ: الأربعاء 7 نوفمبر
الوقت: 3 مساءً ET
المكان: بلزن ، جمهورية التشيك
قناة تلفزيونية: UniMas
البث: fuboTV (جرب مجانًا)
الصعاب: ريال مدريد -460 / فيكتوريا +1100 / ارسم +560
فيكتوريا بلزن Vs ريال مدريد.
البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الرابعة).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .
الملعب : سترونكوفي .
المعلق : علي محمد علي .
نتيجة مباراة الذهاب : ريال مدريد (2-1) فيكتوريا بلزن.
موعد المباراة : 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية 10:00 مساءاً بتوقيت مصر 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان 11:00 مساءاً بتوقيت العراق 10:00 مساءاً بتوقيت السودان 11:00 مساءاً بتوقيت اليمن 10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد فيكتوريا بلزن: مشاهدة على الإنترنت |الجولة الرابعة .. أبطال أوروبا| يلا شوت لايف
توقعات النتيجة مباراة ريال مدريد ضد فيكتوريا بلزن
ريال مدريد: بما أن هذا الفريق كان سيئاً ، فهو في الواقع في المركز الأول في المجموعة السابعة. التوقع هو أن يأخذ هذا الفريق خطوة إلى الأمام ، ويظهر الجودة ويحصل على ثلاث نقاط إضافية. أي شيء أقل من الفوز سيكون مفاجئًا.
فيكتوريا: هذا الفريق لديه الكثير للعب من أجله ولكن الأمل ضئيل. هناك حاجة إلى التعادل للبقاء على مسافة قريبة ، ولكن مستوى مهاراتهم لا يقترب من مطابقة نصف ريال. سيحتاجون إلى بعض الحظ أو ركلة جزاء للحصول على الكثير من الفرص.
ريال مدريد vs. viktoria التنبؤ
حقق لوس بلانش ثلاثة انتصارات من ثلاثة تحت قيادة المدرب المؤقت الجديد سانتياجو سولاري ، بينما أحرز كريم بنزيمة نتيجة أخرى.
بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد فيكتوريا بلزن: مشاهدة على الإنترنت |الجولة الرابعة .. أبطال أوروبا| يلا شوت لايف
المزيد عن: مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن كورة اون لاين مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن على كورة ستار مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن مشاهدة دوري ابطال اوروبا، مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن مباشر مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن مباشر بث مباشر مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن يوتيوب بث مباشر مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن كورة ستار بث مباشر مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن كورة اون لاين بث مباشر مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بين سبورت بث مباشر مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بدون تقطيع بث مباشر مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن اليوم بث مباشر بث مباشر مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن اليوم بث مباشر