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وزير الكهرباء يتجه إلى جنوب افريقيا في زيارة تستغرق 3 أيام

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:09 م
وزير الكهرباء يتجه إلى جنوب افريقيا في زيارة تستغرق 3 أيام
وزير الكهرباء- أرشيفية
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الفجر الاقتصادي
 
توجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، اليوم الاربعاء، وذلك للمشاركة في المنتدى الذى يقوم بتنظيمه بنك التنمية الأفريقى حول" تشجيع استثمارات القطاع الخاص بالطاقة المتجددة في إفريقيا " والمنعقد خلال الفترة من 7-9 نوفمبر الجاري بجوهانسبرج .

وأوضح الدكتور شاكر أن الهدف من المنتدى هو الإطلاق والتشغيل الرسمي لمنصة رفيعة المستوى لجذب إستثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة المستدامة بإفريقيا ويعد المنتدى فرصة سانحة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة، ودراسة التحديات والمصالح الاستراتيجية على المدى الطويل وبالتالي الاتفاق على مجموعة أولى من التوصيات للعمل المشترك المستقبلي فيما يتعلق بالكيفية التي تؤدى إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص وتيسير الوصول إلى تمويل لمشروعات الطاقة المستدامة في إفريقيا.

وأضاف الدكتور شاكر أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصرالعربية قد أكد على المشاركة فى هذا المنتدى لما له من أهمية وتأثير كبير على مستقبل الطاقة المتجددة في قارة إفريقيا وزيادة جهود الجهات المانحة وشركاء التنمية الإقليمية والدولية من أجل وضع إطار لجذب استثمارات القطاع الخاص المسئولة والمستدامة وخاصة بالنسبة للقطاع الخاص الإفريقي.

ومن المنتظر أن يشارك في هذا المنتدى  عدد كبير من صانعي القرار رفيعي المستوى من القطاع الخاص.

وأوضح شاكر أن المشاركة فى هذا المنتدى تأتى أيضاً فى إطار الرغبة  فى توفير بيئة جاذبة لاستثمارات الطاقة المتجددة والعمل على تطويرها، من أجل أن تسرّع مصروالدول الشقيقة من القارة السمراء من خطاها نحو التحول إلى التكنولوجيات الحديثة للطاقات المتجددة.  

المزيد عن: وزير الكهرباء محمد شاكر جنوب افريقيا الكهرباء والطاقة أخبار مصر أخبار الاقتصاد
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