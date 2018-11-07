مراد مكرم ينضم لحملة "قد التحدي".. ويدعو لتعلُّم لغة الإشارة

انضم الفنان مراد مكرم إلى حملة "قد التحدي"، والذي يشارك بها عدد كبير من نجوم الفن منهم يسرا اللوزي، رنا سماحة، رنا خليل والتي أطلقت الحملة من أجل دعم متحدي الإعاقة السمعية بلغة الإشارة.





ونشر "مكرم" مقطع فيديو لدعم حملة "قد التحدي" من خلال صفحته على "فيسبوك"، وعلَّق عليه قائلا :"مش عيب علينا إن إحنا منكنش عارفين مبادئ لغة الإشارة ده اسم مبادرتنا هنتكلم و نتعلم مع بعض حاجات كتيرة لذوي القدرات لأن بيهم و معاهم إحنا أكيد (قد التحدي)".

الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان مراد مكرم مسلسل "ليالي أوجيني" أمام الفنان ظافر عابدين، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "بالحجم العائلي" أمام الفنان يحيى الفخراني في موسم دراما رمضان 2018.