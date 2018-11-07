ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مراد مكرم ينضم لحملة "قد التحدي".. ويدعو لتعلُّم لغة الإشارة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:33 م
مراد مكرم ينضم لحملة قد التحدي.. ويدعو لتعلُّم لغة الإشارة
مراد مكرم
طباعة
الفجر الفني
 

انضم الفنان مراد مكرم إلى حملة "قد التحدي"، والذي يشارك بها عدد كبير من نجوم الفن منهم يسرا اللوزي، رنا سماحة، رنا خليل والتي أطلقت الحملة من أجل دعم متحدي الإعاقة السمعية بلغة الإشارة.


ونشر "مكرم" مقطع فيديو لدعم حملة "قد التحدي" من خلال صفحته على "فيسبوك"، وعلَّق عليه قائلا :"مش عيب علينا إن إحنا منكنش عارفين مبادئ لغة الإشارة ده اسم مبادرتنا هنتكلم و نتعلم مع بعض حاجات كتيرة لذوي القدرات لأن بيهم و معاهم إحنا أكيد (قد التحدي)".

 

 

الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان مراد مكرم مسلسل "ليالي أوجيني" أمام الفنان ظافر عابدين، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "بالحجم العائلي" أمام الفنان يحيى الفخراني في موسم دراما رمضان 2018.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا مراد مكرم فن سينما دراما حملة التحدي بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
19:30
-
وادي دجلة
دوري أبطال أوروبا
فالنسيا - أسبانيا
-
x
19:55
-
يونج بويز - سويسرا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
روما - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
22:00
-
آيك أثينا - اليونان
بنفيكا - البرتغال
-
x
22:00
-
أياكس أمستردام - هولندا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
22:00
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
22:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
ليون - فرنسا
-
x
22:00
-
هوفنهايم - ألمانيا
فيكتوريا بلزن - التشيك
-
x
22:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/7/2018 2:50:01 PM