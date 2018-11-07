viktoria plzen لايف|يلا شوت HD|مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن مباشر|اونلاين دوري ابطال اوروبا|مباراةReal Madrid

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كشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" عن حكم مباراة ريال مدريد الإسبانى ضد فيكتوريا بلزن التشيكى غداً الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا على استاد "سترونكوفى".





وأعلن "يويفا"، عبر موقعه الرسمى على الإنترنت، تعيين الألمانى دينيس إيتيكين حكماً لمباراة ريال مدريد وفيكتويا بلزن بالجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا غد الأربعاء.

لايف| يلا شوت HD | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن مباشر| اونلاين دوري ابطال اوروبا | مباراة Real Madrid الآن



يخوض سانتياجو سولارى المدير الفنى المؤقت لفريق ريال مدريد الإسبانى فى العاشرة مساء اليوم الأربعاء أول مباراة أوروبية مع الملكى ضد فيكتوريا بلزن التشيكى، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.





ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية التشكيل المتوقع الذى سيدخل به سولارى مباراة فيكتوريا بلزن مساء اليوم، حيث يخلو من المفاجآت بحثًا عن أول انتصاراته الأوروبية بعدما سبق له الفوز فى الكأس على ميليا والدورى ضد بلد الوليد.





التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد ضد بلزن بدورى الأبطال

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: سيرجيو راموس، ناتشو، ريجيلون، أودريوزولا

خط الوسط: كاسيميرو، تونى كروس، لوكا مودريتش

الهجوم: جاريث بيل، كريم بنزيما، إيسكو





لايف| يلا شوت HD | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن مباشر| اونلاين دوري ابطال اوروبا | مباراة Real Madrid الآن



ويتقاسم فريق ريال مدريد الإسبانى صدارة المجموعة الثامنة بدورى أبطال أوروبا مع روما برصيد 6 نقاط لكن يتفوق الذئاب بفارق الأهداف.

غيابات بالجملة عن ريال مدريد ضد فيكتوريا بلزن

يلتقى فريق ريال مدريد الإسبانى، مع ضيفه على فيكتوريا بلزن التشيكى، فى العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، بالمباراة التى يستضيفها ملعب "سترونكوفى"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا "تشامبيونزليج".





لا يملك ريال مدريد أى بدائل سوى تحقيق الفوز على فيكتوريا بلزن من أجل الحفاظ على فرصته فى المنافسة بقوة على التأهل للدور التالى خاصة مع الصراع المشتعل فى المجموعة السابعة التى تضم بجانبهما روما وسيسكا موسكو.





ويغيب عن ريال مدريد فى مباراة الليلة 5 لاعبين هم رافاييل فاران وخيسيوس فاييخو ومارسيلو ودانى كارفخال بالإضافة إلى ماريانو دياز بسبب الإصابة.





ويخوض سانتياجو سولارى المدرب المؤقت للفريق الملكى أول مباراة له مع الريال بدورى أبطال أوروبا، حيث يتطلع لتحقيق الانتصار الثالث له على التوالى منذ تولى المهمة خلفًا لجولين لوبيتيجى، حيث حقق الفوز على ميليا بكأس الملك وبلد الوليد فى الدوري الإسبانى.





لايف| يلا شوت HD | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن مباشر| اونلاين دوري ابطال اوروبا | مباراة Real Madrid الآن

