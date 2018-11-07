السلطة الفلسطينية تنتقد قطر.. وتشيد بموقف مصر لإجهاض مقترح إسرائيل

أكدت السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء، معارضتها لاتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل تحت رعاية قطر والأمم المتحدة.

وقال عزام الأحمد وهو مسؤول كبير بحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني "حماس كانت تسعى لاتفاق مكتوب مع إسرائيل عبر الأمم المتحدة وقطر لأن مثل هذا الاتفاق له تداعيات سياسية".

وأضاف "القيادة الفلسطينية الممثلة من خلال الرئيس محمود عباس، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وجميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، رفضت مثل هذا الاتفاق".

وقال أحمد لمحطة تلفزيون فلسطين التابعة للسلطة الفلسطينية، إن قيادة السلطة الفلسطينية، بمساعدة مصر، نجحت مؤخراً في إجهاض اقتراح إسرائيلي لإنشاء ميناء بحري في قبرص كان من المفترض استخدامه لشحن البضائع إلى قطاع غزة.

وأضاف أن أي اتفاق سياسي مع إسرائيل سيكون جزءا من محاولة الإدارة الأمريكية لفرض خطتها التي لم يعلن عنها بعد للسلام في الشرق الأوسط والتي، حسب قول، تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية منفصلة في قطاع غزة. .

وقال مسؤول كبير في فتح "إنّه من المؤلم أن تشرع حماس في هذه الخطوة"، وأضاف أن بعض الفصائل الفلسطينية والدول العربية "تتواطأ" مع الأمريكيين والإسرائيليين لتمرير خطة الإدارة الأمريكية غير المرئية، رغم أنه لم يذكر أسماء الدول العربية، إلا أنه يُعتقد أن أحمد كان يشير على وجه التحديد إلى قطر.