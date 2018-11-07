لبنان: المطارنة الموارنة يطالبون بإزالة العراقيل أمام تشكيل الحكومة الجديدة

دعا المطارنة الموارنة في لبنان إلى إزالة العراقيل التي استجدت مؤخرا أمام تشكيل الحكومة الجديدة، وأن تتعامل القوى السياسية اللبنانية "بروح المسئولية والضمير الوطني والأخلاقي" حرصا على سرعة تأليف الحكومة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.

وأكد المطارنة الموارنة، في اجتماعهم الشهري الذي عقد اليوم برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، أن الشعب اللبناني الذي يرزح تحت الأعباء المعيشية المتعددة، قد أصيب بخيبة أمل جراء عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة بعدما كان قد تم التوصل مؤخرا إلى صيغة لتشكيلها بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون.

وأعرب المشاركون في الاجتماع عن رفضهم حالة التنازع بين القوى السياسية على الحقائب الوزارية، وتصنيف تلك الحقائب ما بين أساسية وسيادية وخدمية، مؤكدين أن الأوضاع الراهنة في لبنان تتطلب فريق عمل حكومي متجانس، يقوم على الخبرة والاختصاص والجدارة، وبرنامج إصلاحي واقعي وعملي يشارك الجميع بمساواة في تنفيذه، ودون أن يتفرد كل وزير بوزارته وكأنه "سيدها المطلق".

وطالب المجتمعون بتفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال القائمة لحين تشكيل الحكومة الجديدة، حتى تنتظم شئون الدولة ومصالح المواطنين، خاصة في ما يتعلق بأوضاع الكهرباء والتلوث وشئون البيئة.