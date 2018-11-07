Benzema gool.. كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد في دوري الابطال kora live بث مباشر مباراة ريال مدريد كورة لايف الجديد

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هاجمت جماهير ريال مدريد الإسبانى سيرجيو راموس، قائد الفريق، خلال المباراة التى جمعت الملكى ضد بلد الوليد السبت الماضى، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الليجا وانتهت بفوز الأول بهدفين نظيفين.

وفقاً لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن جماهير ريال مدريد شنّت هجوماً على قائد المرينجى عبر سافرات الاستهجان، فور إعلان اسمه بتشكيل الفريق قبل انطلاق مباراته ضد بلد الوليد، وهو أمر لم يحدث من قبل ضد سيرجيو راموس، على اعتبار أنه أحد اللاعبين الذين يحملون رصيداً كبيراً لديهم داخل صفوف الريال.

وأوضحت الصحيفة أنه مع كل لمسة لسيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، خلال أحداث اللقاء ضد بلد الوليد تطلق الجماهير صيحات وصافرات الاستهجان ثم تحول الهجوم على جميع لاعبى الفريق بعد الضغط الهجومى من قبل الضيوف وإنقاذ القائم لهدف مؤكد فى شباك فريقهم.

ومع مرور الوقت، ظلت جماهير فريق ريال مدريد تردد اسم فينيسيوس جونيور لما يقدمه من أداء مميز ضد بلد الوليد وحتى تسجيل الهدف الأول للمرينجى، ثم عاد راموس للمشهد مرة أخرى وظلوا يهاجمونه لحظة تسديد ركلة الجزاء التى سجل منها الهدف الثانى للفريق.

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ريال مدريد يبحث عن الانتصار الثالث:

مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن يطمح من خلالها النادي الملكي إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي بقيادة مدربه المؤقت سانتياغو سولاري بعد الأول في الكأس أمام مليلية برباعية والثاني على بلد الوليد بثنائية نظيفة لحساب الدوري الإسباني. ويبحث ريال مدريد عن النقاط الثلاث التي تقرّبه من الدور ثمن النهائي وتجنّبه حسابات المجموعة السابعة التي تضم روما الإيطالي وسسكا موسكو الروسي وفيكتوريا بلزن التشيكي.

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