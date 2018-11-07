يلا شوت (juventus) مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم .. بث مباشر مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد لايف اون لاين united

يستضيف فريق يوفنتوس الإيطالي نظيره فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب أليانز ستاديوم بتورينو في إطار منافسات الجولة الرابعة ضمن مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد ستنطلق في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، بإدارة تحكيمية للدولي الروماني أوفيديو هاتيجان، في لقاء ناري ومنتظر من جانب محبي الكرة العالمية.

موعد مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة:





وتنطلق مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

يلا شوت (juventus) مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم .. بث مباشر مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد لايف اون لاين united

قناة beIN SPORTS HD 1 بالتحديد هي من ستنقل الموقعة النارية بين يوفنتوس صاحب الأرض وضيفه مانشستر يونايتد في لقاء ناري ومنتظر من جانب محبي كرة القدم العالمية.





ويلعب يوفنتوس ومانشستر يونايتد في المجموعة الثامنة بدور المجموعات، حيث أوقعتهما القرعة معاً إلى جانب فريقي، فالنسيا الإسباني ويانج بويز السويسري.

يلا شوت (juventus) مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم .. بث مباشر مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد لايف اون لاين united

اليوفي يتربع على عرش صدارة المجموعة منفرداً برصيد 9 نقاط محققاً العلامة الكاملة، بينما يقبع مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، يليه فالنسيا بنقطتين، بينما يتذيل يونج بويز الترتيب بنقطة وحيدة.