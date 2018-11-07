free HD كول كورة | مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشرة | ريال مدريد وفيكتوريا بلزن| يلا شوت | الاسطورة HD دوري الابطال

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يلتقي اليوم فريق ريال مدريد الاسباني امام فريق فيكتوريا بلزن التشيكي في دوري الابطال بالجولة الرابعة من البطولة في قمة نارية ينتظرها عشاق الملكي في كل مكان بالعالم.





ابرز ارقام ريال مدريد وفيكتوريا بلزن على مدار التاريخ:





هذا ثاني لقاء بين الريال وفيكتوريا بلزن في المنافسات الأوروبية بعد فوز الريال 2-1 في الجولة الثالثة.





لم يلعب الريال في جمهورية التشيك منذ نوفمبر 2001 عندما فاز 3-2 على سبارتا براغ في دوري الأبطال.

خسر فيكتوريا بلزن 10 مرات في 15 مباراة لعبها في دوري الأبطال (66.7%) – دينامو زغرب فقط (75%) حقق نسبة خسارة أسوأ بين الفرق التي لعبت 15 مباراة على الأقل في تاريخ المنافسة.

خسر الريال في آخر مباراة لعبها خارج أرضه في دوري الأبطال – لم يخسر في زيارتين متتاليتين في المنافسة منذ أبريل 2013.

آخر مرة خسر فيكتوريا بلزن في 3 مباريات متتالية في المنافسات الأوروبية كانت في نوفمبر 2015 عندما خسر في 4 مباريات متتالية في الدوري الأوروبي.

بات لاعب الريال كريم بنزيما رابعاً في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ دوري الأبطال برصيد 57 هدفاً.

التقت الفرق التشيكية والإسبانية 9 مرات في دوري الأبطال وفازت الفرق الإسبانية في جميعها.

خسر الريال مرتين في آخر 3 مباريات لعبها خارج أرضه في مرحلة مجموعات دوري الأبطال (فاز 1)، بعد خسارته مرة واحدة فقط في 26 زيارة سابقة.

جميع أهداف فيكتوريا بلزن الـ13 في دوري الأبطال سجلها لاعبون إما من التشيك (8) أو سلوفاكيا (5).

ساهم لاعب الريال غارث بايل في إحراز 8 أهداف في آخر 7 مباريات لعبها في مرحلة مجموعات دوري الأبطال (سجل 4 صنع 4).

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