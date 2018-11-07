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أزمة مالية في تليفونات بني سويف

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:22 م
أزمة مالية في تليفونات بني سويف
تليفونات بني سويف
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الفجر الرياضي
 
يعاني لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي تليفونات بني سويف من أزمة مالية طاحنة، والتي أجبرت إدارة الفندق على "طرد" اللاعبين منه نظرًا لعدم قيام إدارة النادي بسداد المستحقات.

وأجبرت الأزمة المالية على رحيل المدير الفني للفريق أيمن الجمل، بعدما تقدم باستقالته من منصبه أمس الثلاثاء.

وقام لاعبو تليفونات بني سويف للذهاب اليوم إلى مقر الشركة بالقرية الذكية للمطالبة بالحصول على عقودهم والرحيل عن النادي في ظل عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، منذ 3 أشهر بالإضافة إلى تأكيدات الشركة أن اللاعبين لن يحصلوا على مستحقاتهم إلا في شهر يناير المقبل.

ويحتل تليفونات بني سويف المركز السادس على سلم ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 13 نقطة بفارق 6 نقاط عن أسوان وبني سويف صاحبي الصدارة برصيد 19 نقطة.

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