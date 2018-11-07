الشرطة الفرنسية تعتقل امرأة هددت بتفجير قنبلة في مستشفى

اعتقلت الشرطة الفرنسية امرأة في مستشفى دونكيرك بشمال البلاد بعد أن هددت بتفجير قنبلة في المكان وأثارت حالة من الفزع.

وقالت الشرطة في بيان إن المرأة أعلنت تهديدها بعد دخول وحدة الطوارئ بالمستشفى.

وأبلغ العاملون في المستشفى الشرطة التي أغلقت بدورها المنطقة وأرسلت فريقاً متخصصاً في تفكيك المتفجرات.

وجاء في بيان الشرطة "المرأة تحت سيطرة الشرطة".

وكانت صحيفة محلية قد ذكرت أن المرأة هددت بتفجير قنبلة.

وقالت الشرطة إن تحقيقا قضائيا هو الذي سيكشف الملابسات المحيطة بالتهديد.

وقالت مصادر إنه من المحتمل أن تكون المرأة تعاني مشكلات نفسية.