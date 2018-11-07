REAL MADRID HD.. مشاهد مباراة ريال مدريد اليوم في دوري ابطال اوروبا |يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد |yalla shoot اليوم

موعد مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن سيكون يوم الأربعاء 7 نوفمبر في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن يطمح من خلالها النادي الملكي إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي بقيادة مدربه المؤقت سانتياغو سولاري بعد الأول في الكأس أمام مليلية برباعية والثاني على بلد الوليد بثنائية نظيفة لحساب الدوري الإسباني.

ويبحث ريال مدريد عن النقاط الثلاث التي تقرّبه من الدور ثمن النهائي وتجنّبه حسابات المجموعة السابعة التي تضم روما الإيطالي وسسكا موسكو الروسي وفيكتوريا بلزن التشيكي.

REAL MADRID HD.. مشاهد مباراة ريال مدريد اليوم في دوري ابطال اوروبا |يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد |yalla shoot اليوم



