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REAL MADRID HD.. مشاهد مباراة ريال مدريد اليوم في دوري ابطال اوروبا |يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد |yalla shoot اليوم

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:19 م
REAL MADRID HD.. مشاهد مباراة ريال مدريد اليوم في دوري ابطال اوروبا |يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد |yalla shoot اليوم
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عيد طارق
 

REAL MADRID HD.. مشاهد مباراة ريال مدريد اليوم في دوري ابطال اوروبا |يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد |yalla shoot اليوم

موعد مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن سيكون يوم الأربعاء 7 نوفمبر في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن يطمح من خلالها النادي الملكي إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي بقيادة مدربه المؤقت سانتياغو سولاري بعد الأول في الكأس أمام مليلية برباعية والثاني على بلد الوليد بثنائية نظيفة لحساب الدوري الإسباني.

ويبحث ريال مدريد عن النقاط الثلاث التي تقرّبه من الدور ثمن النهائي وتجنّبه حسابات المجموعة السابعة التي تضم روما الإيطالي وسسكا موسكو الروسي وفيكتوريا بلزن التشيكي.

REAL MADRID HD.. مشاهد مباراة ريال مدريد اليوم في دوري ابطال اوروبا |يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد |yalla shoot اليوم


الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد
سيفتقد ريال مدريد ماريانو دياز، داني كاربخال ورافائيل فاران بداعي الإصابة، بالإضافة إلى خيسوس فاييخو، ولن يفتقد الملكي لأي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

سيخوض المدرب سانتياجو سولاري ثالث مبارياته بعد توليه منصب المدير الفني منذ أيام قليلة، وسيستمر بالدفع بألفارو أودريوزولا بدلًا من كاربخال المصاب، واذا استمر غياب مارسيلو سيدفع بسيرجيو ريجيلون في مركز الظهير الأيسر .

التشكيل | 4-3-3

كيلور نافاس
سيرجيو ريجيلون - سيرخيو راموس - ناتشو - ألفارو أودريوزولا
توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش
ماركو أسينسيو - كريم بنزيمة - جاريث بيل

الغيابات والتشكيل المتوقع لفيكتوريا بلزن
سيغيب عن فريق فيكتوريا بلزن في هذا اللقاء ميخائيل كرمينتشيك بداعي للإصابة، وستكون كل الخيارات المتبقية متاحة أمام المدرب فربا لخوض هذه المواجهة الصعبة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب للإيقاف .

ومن المتوقع أن يدفع المدرب صاحب الـ54 عامًا برومان هوبينك ولوكاش هيدا في قلب الدفاع، وبجاكوب ريزنيتشيك في الهجوم بدلًا من كرمينتشيك المصاب .
التشكيل | 4-2-3-1

أليس هروسكا
دافيد ليمبرسكي - رومان هوبنيك - لوكاش هيدا - راديم ريزنيك
باتريك هروشوفسكي - رومان بروخاسكا
ميلان باترجيلا - أليش تشيرماك - ميلان هافيل
جاكوب ريزنيتشيك

REAL MADRID HD.. مشاهد مباراة ريال مدريد اليوم في دوري ابطال اوروبا |يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد |yalla shoot اليوم


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