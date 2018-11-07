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الزمالك يشكو من ملعب السلام على طريقة "أجيري"

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:18 م
الزمالك يشكو من ملعب السلام على طريقة أجيري
الزمالك والإنتاج
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رامي بشاي
 
يشعر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس بالقلق بسبب إقامة مباراة الأبيض والإنتاج الحربي على ملعب الجيش بمدينة السلام.

وجاء قلق الجهاز الفني من إقامة المباراة على ملعب السلام بسبب سوء أرضية الملعب، حيث يخشى جروس تعرض اللاعبين للإصابة خلال المواجهة الصعبة أمام الفريق العسكري.

يذكر أن أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك كان قد تحدث عن سوء أرضية ملعب السلام في وقت سابق، وبعدها قام خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عن النقطة نفسها.

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