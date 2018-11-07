تركيا تقتل مسلحا من وحدات حماية الشعب الكردية بسوريا

قال مصدر أمنى تركى اليوم الأربعاء إن القوات التركية قتلت مسلحا كرديا من وحدات حماية الشعب بعد أن أطلق النار من سوريا باتجاه تركيا، وذلك فى أحدث اشتباك عبر الحدود مع المسلحين الأكراد شرقى نهر الفرات.

وأضاف المصدر أن المسلح أطلق النار من منطقة رأس العين على إقليم شانلى أورفة بتركيا. وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية وامتدادا لحزب العمال الكردستانى المحظور الذى يشن حملة تمرد عليها منذ عام 1984.

وقام الجيش التركى بعمليتين داخل الأراضي السورية مستهدفا مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية، ركزت كلتاهما على وجودهم غربى نهر الفرات.