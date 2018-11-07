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الخميس.. حملة للكشف عن "فيروس سي" لمحامي دمياط

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:18 م
الخميس.. حملة للكشف عن فيروس سي لمحامي دمياط
نقابة المحامين
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منى صموئيل
 
تنظم نقابة المحامين فرع دمياط، اليوم، حملة للكشف عن "فيروس سي" بالمجان لجميع محامي الفرعية وأسرهم، بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة.

وقال محمد شرف الدين، عضو شباب النقابة، إن الحملة ستنطلق يوم الخميس الموافق 8 نوفمبر الحالى بمقر استراحة المحامين بمحكمة دمياط الابتدائية، على أن تبدأ الفحوصات في تمام العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، مع إثبات رقم الهاتف الخاص بكل محام للتواصل في حال إيجابية العينة.

كما أعلنت نقابة محامي شبين القناطر، وجود قافلة طبية الخميس المقبل 8 نوفمبر، لإجراء فحوصات طبية لجميع المحامين، تحت شعار "اطمن على نفسك".

وكشفت النقابة عن أن القافلة ستوجد لمباشرة عملها في تمام العاشرة صباحًا بمقر النقابة، وتشمل الفحوصات الطبية تحاليل "فيروس سي"، والسكري، ونسبة الضغط، على أن يكون العلاج مجانا في حالة إيجابية العينة.
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