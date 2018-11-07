oair HD| تابع olline - مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن اليوم | بث مباشر ريال مدريد بدوري الابطال.. يلا شوت| لايف

واجه ريال مدريد برشلونة في الكلاسيكو الأسبوع الماضي وخسر بخمسة أهدافٍ لهدف، فقامت الإدارة بإقالة المدرب جولين لوبيتيجي وعينت بدلاً منه الأرجنتيني سانتياجو سولاري الذي خاض مباراتين حتى الآن، كانت الأولى ضد ميليا في كأس ملك إسبانيا وفاز بها الملكي برباعيةٍ نظيفة، أما الثانية فكانت ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني وانتهت بانتصار البلانكوس بهدفين نظيفين.

معلومات عن مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن Vs ريال مدريد.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الرابعة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

الملعب : سترونكوفي .

المعلق : علي محمد علي .

نتيجة مباراة الذهاب : ريال مدريد (2-1) فيكتوريا بلزن.

موعد مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

سيفتقد ريال مدريد ماريانو دياز، داني كاربخال ورافائيل فاران بداعي الإصابة، بالإضافة إلى خيسوس فاييخو، ولن يفتقد الملكي لأي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في دوري الابطال





يلتقى فريق ريال مدريد الإسبانى، مع ضيفه على فيكتوريا بلزن التشيكى، فى العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، بالمباراة التى يستضيفها ملعب “سترونكوفى”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا “تشامبيونزليج”.





لا يملك ريال مدريد أى بدائل سوى تحقيق الفوز على فيكتوريا بلزن من أجل الحفاظ على فرصته فى المنافسة بقوة على التأهل للدور التالى خاصة مع الصراع المشتعل فى المجموعة السابعة التى تضم بجانبهما روما وسيسكا موسكو.





ويغيب عن ريال مدريد فى مباراة الليلة 5 لاعبين هم رافاييل فاران وخيسيوس فاييخو ومارسيلو ودانى كارفخال بالإضافة إلى ماريانو دياز بسبب الإصابة.





مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في دوري الابطال

oair HD| تابع olline - مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن اليوم | بث مباشر ريال مدريد بدوري الابطال.. يلا شوت| لايف