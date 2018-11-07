coolkora مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر الان| اهم مباريات دوري الابطال| مشاهدة مباراة real madrid لايف

يلتقي فريق ريال مدريد الاسباني مع فريق بلزن التشيكي التشيكي، في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري ابطال أوروبا.

مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق ريال مدريد الإسباني مباراة اليوم بحثا عن تحقيق فوز يسهل مهمته في التأهل للدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، ومواصلة مشواره للحفاظ على اللقب، والفوز بلقبه الرابع عشر في بطولة دوري الأبطال، وستكون مهمة الريال صعبة ضد نادي فيكتوريا بلزن التشيكي اليوم.

واستعاد الريال بعض من بريقه في الفترة الاخيرة مع مدربه الجديد سولاري والذي قاد لتحقيق فوزين متتاليين بالدوري والكأس، وكان ريال مدريد قد اقال لوبتيجي على خلفية خسارته بخماسية مذلة امام البرسا.

ويسعى الفريق التشيكي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الـ16 لبطول دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل الفريق التشيكي المركز الرابع والأخير في المجموع برصيد نقطة واحدة، ويقع الريال في مجموعة متوازنة مع سيسكا موسكو الروسي، وفيكتوريا بلزن التشيكي، وروما الإيطالي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ريال مدريد وبلزن في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ الريال اللقاء بتشكيل مكون من:

كيلور نافاس- سيرجيو ريجيلون - سيرخيو راموس - ناتشو - ألفارو أودريوزولا- توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش- ماركو أسينسيو - كريم بنزيمة - جاريث بيل

coolkora مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر الان| اهم مباريات دوري الابطال| مشاهدة مباراة real madrid لايف





دينيس إيتيكين يدير مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن

كشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" عن حكم مباراة ريال مدريد الإسبانى ضد فيكتوريا بلزن التشيكى غداً الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا على استاد "سترونكوفى".

وأعلن "يويفا"، عبر موقعه الرسمى على الإنترنت، تعيين الألمانى دينيس إيتيكين حكماً لمباراة ريال مدريد وفيكتويا بلزن بالجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا غد الأربعاء.

ويتقاسم فريق ريال مدريد صدارة المجموعة السابعة بدورى أبطال أوروبا مع روما برصيد 6 نقاط لكن يتفوق الذئاب بفارق الأهداف، ثم يأتى سسكا موسكو ثالثاً برصيد 4 نقاط وأخيراً فيكتوريا بلزن برصيد نقطة واحدة.