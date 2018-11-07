مدرب الترجي: سنفوز على الأهلي بعرق جبيننا وليس بطرق أخرى

قال معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي إن فريقه تفادى الأسوأ في مباراة الأهلي ببرج العرب ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وشدد معين الشعباني على أن حكم المباراة الجزائري مهدي عبيد كاد يقضي على أحلام فريقه في الفوز بقلب دوري أبطال إفريقيا ليمنحه للأهلي.





وأكد في تصريحات لصحيفة "الشروق" التونسية أن قرارت الحكم كانت تتجه لصالح الأهلي فقط طوال المباراة، وأنه حاول طيلة الـ90 دقيقة أن يسيطر على غضب لاعبي فريقه وتهدئتهم.





وأضاف الشعباني أنه حاول إنقاذ الموقف والخروج بأخفّ الأضرار خاصّة أن الوضع كان خارج نطاق السيطرة سواء من الناحية التحكيمية أو التنظيمية.





وواصل الشعباني تصريحاته النارية أن فريقه عليه أن يرد على الاستفزازت التي حدثت في مباراة الذهاب في الملعب برادس.





وأشار إلى ثقته في قدرة لاعبي فريقه على الفوز على الأهلي بـ"عرق جبينهم" وليس بأي طرق أخرى مثلما حدث في برج العرب، كما أن فريقه يملك كل المؤهلات لتحقيق ذلك.



