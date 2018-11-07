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"برلمانية": مؤتمر شباب العالم يؤكد أن مصر حاضنة للإنسانية وحامية لها (فيديو)

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:09 م
برلمانية: مؤتمر شباب العالم يؤكد أن مصر حاضنة للإنسانية وحامية لها (فيديو)
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رقية جمال
 
أعربت الدكتورة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، في تعقيبها على منتدي شباب العالم في دورته الثانية المنعقد بشرم الشيخ، عن سعادتها بعودة القوة الناعمة المصرية، ممثلة في 5 آلاف سفير دولي لمصر، يبعثوا رسالة أن مصر محبة للسلام، ويعكس اهتمام مصر بالشباب العربي والإفريقي، وخلق منصة لتبادل الحور مع شباب العالم.

وأضافت "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "قناة مصر الأولي"، اليوم الأربعاء، المنتدي يبعث رسالة أن مصر حاضنة للإنسانية وحامية لها، وهي رسالة هامة في الوقت الذي يعاني فيه العالم من الإرهاب، وإنطلاق منصة لنشر السلام ومبادئ التعايش والحوار، إلى جانب ترسيخ مفهوم حرية الاعتقاد وأن الدين لله والوطن للجميع.

وتابعت، أن الرئيس مهتم بالسماع للشباب، وموجو بفاعلية ويدون أفكارهم، ويحاول تحويل هذه الأفكار لأليات يتم تنفيذها.
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