"برلمانية": مؤتمر شباب العالم يؤكد أن مصر حاضنة للإنسانية وحامية لها (فيديو)

أعربت الدكتورة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، في تعقيبها على منتدي شباب العالم في دورته الثانية المنعقد بشرم الشيخ، عن سعادتها بعودة القوة الناعمة المصرية، ممثلة في 5 آلاف سفير دولي لمصر، يبعثوا رسالة أن مصر محبة للسلام، ويعكس اهتمام مصر بالشباب العربي والإفريقي، وخلق منصة لتبادل الحور مع شباب العالم.





وأضافت "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "قناة مصر الأولي"، اليوم الأربعاء، المنتدي يبعث رسالة أن مصر حاضنة للإنسانية وحامية لها، وهي رسالة هامة في الوقت الذي يعاني فيه العالم من الإرهاب، وإنطلاق منصة لنشر السلام ومبادئ التعايش والحوار، إلى جانب ترسيخ مفهوم حرية الاعتقاد وأن الدين لله والوطن للجميع.



