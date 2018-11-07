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الجبلاية ترفض زيادة عائد البث 5%

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:54 م
الجبلاية ترفض زيادة عائد البث 5%
مجلس الجبلاية
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محمد الصو
 

رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، فكرة تخصيص 10% من عائد بث المباريات للأندية، خلال المرحلة المقبلة.


وكانت اللجنة الثلاثية التي شكلها مسؤولو الجبلاية لتعديل اللائحة وتضم كلًا من عمرو عبدالحق، وعلي سليم، وهيرماس رضوان، اقترحت تخصيص هذا العائد للأندية من البث التلفزيوني.

 

وجاء رفض الجبلاية هذا المقترح، والتمسك فقط بنسبة 5% كحد أقصى من عائد البث للأندية، وضم القسم الرابع للدعم.

 

ويعقد مسؤولو الجبلاية اجتماعًا الإثنين المقبل بالجزيرة لمناقشة ملف البث، واعتماد بعض القرارات.

المزيد عن: هاني ابوريدة البث الفضائي اخبار الرياضة اليوم اتحاد الكرة
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