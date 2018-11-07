حاتم العراقي يتألق في كوبنهاجن في الدنمارك.. ويستعد لحفل السويد
الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:47 مأحمد رمضان متولى
حقق الفنان حاتم العراقي "عندليب الأغنية العراقية"، نجاحاً كبيراً في أولى حفلاته الغنائية في مدينة كوبنهاجن عاصمة الدنمارك، وسط تفاعل كبير ومختلف مع المواوويل والأغان التي إستمتعت بها الجاليات العراقية والعربية الحاضرة للحفل، والذي قدمها خلال السهرة الأوروبية الأولى في جولته 2018، حيث أوضح أنها شكلت سعادة كبيرة له بلقاء الجمهور العربي في الدنمارك، خاصة وأنها الزيارة الأولى له فيها، مؤكداً فرحه بعملية تنظيم الحفل من قبل شركة بلوسكاي ايفنتس، ووصفها بالمتميزة.
ويتجه حاتم العراقي، إلى عاصمة السويد مدينة ستوكهولم لإحياء الحفل الثاني له ضمن هذه الجولة الأوربية، والتي سيحييها يوم 10 نوفمبر 2018، وذلك برعاية بلوسكاي ايفنتس أيضاً وميدل إيست ايفنتس، والتي ستحمل بها مفاجآت أيضاً مختلفة عما قدمها في الحفل الأول، خاصة وأنه ليست المرة الأولى التي يحيي فيها حفلاً في السويد.
إلى جانب ذلك، تعمل إدارة الفنان حاتم العراقي بالتنسيق مع متعهدي الحفلات في أوروبا لتنظيم مجموعة من الحفلات الأخرى في عدد من الدول الأوروبية، والتي سيتم الكشف عنها بعد الإنتهاء من الإتفاق عليها تنظيمياً، ومن ناحية الإعداد لها، والتي ستشمل عدد كبير من المدن.