حاتم العراقي يتألق في كوبنهاجن في الدنمارك.. ويستعد لحفل السويد

حقق الفنان حاتم العراقي "عندليب الأغنية العراقية"، نجاحاً كبيراً في أولى حفلاته الغنائية في مدينة كوبنهاجن عاصمة الدنمارك، وسط تفاعل كبير ومختلف مع المواوويل والأغان التي إستمتعت بها الجاليات العراقية والعربية الحاضرة للحفل، والذي قدمها خلال السهرة الأوروبية الأولى في جولته 2018، حيث أوضح أنها شكلت سعادة كبيرة له بلقاء الجمهور العربي في الدنمارك، خاصة وأنها الزيارة الأولى له فيها، مؤكداً فرحه بعملية تنظيم الحفل من قبل شركة بلوسكاي ايفنتس، ووصفها بالمتميزة.

ويتجه حاتم العراقي، إلى عاصمة السويد مدينة ستوكهولم لإحياء الحفل الثاني له ضمن هذه الجولة الأوربية، والتي سيحييها يوم 10 نوفمبر 2018، وذلك برعاية بلوسكاي ايفنتس أيضاً وميدل إيست ايفنتس، والتي ستحمل بها مفاجآت أيضاً مختلفة عما قدمها في الحفل الأول، خاصة وأنه ليست المرة الأولى التي يحيي فيها حفلاً في السويد.





