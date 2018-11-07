الزمالك يدفع 600 ألف دولار للهروب من خصم النقاط

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على دفع مبلغ 600 ألف دولار قيمة الأقساط الخاصة بالمستحقات المتأخرة للاعبين أليكس موندومو وجونيور أجوجو وكريم الحسن ومسؤولي نادي مارتيمو البرتغالي بواقع 150 ألف دولار لكل طرف.





وجاء قرار مسؤولي الزمالك بدفع الأقساط قبل يوم 14 نوفمبر الجاري، خوفا من تعرض الفريق الأول لخصم 12 نقطة من رصيده بمسابقة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.





ويتواجد الثلاثي هاني زادة ونصر الدين عزام والمحامي الإيطالي كريسبو في سويسرا من أجل إنهاء أزمة المستحفات المتأخرة للاعبين الأجانب لدى نادي الزمالك، حيث يسعى مسؤولو الأبيض بسداد الدفعات الشهرية للأطراف الأربعة في موعدها، حتى لا يتعرض الفريق لأي عقوبات.



