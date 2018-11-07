"مستقبل وطن" ينظم دورة تدريبية بمصر الجديدة في مجال التنمية البشرية (صور)

نظم حزب مستقبل وطن بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة، دورة تدريبية لعدد من الشباب بدائرة القسم فى مجال تنمية الموارد البشرية، وقال المهندس يوسف رشدان أمين الحزب بمصر الجديدة إن الدورة تستهدف رفع القدرات الشخصية للمتدربين بهدف تأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.

وأكد إسماعيل رشدان أمين التنظيم بالحزب، أن الدورة استمرت 3 أيام وحضرها ما يقرب من 100 شاب وفتاة، تم تدريبهم على أيد متخصصين فى التنمية البشرية، من أجل تأهيلهم ورفع قدراتهم فى العديد من المجالات، وفى نهاية الدورة تم توزيع شهادات لاجتياز الدورة باسم حزب مستقبل وطن.

يذكر أن حزب مستقبل وطن بالقاهرة يقوم بعدد من الأنشطة الخدمية والاجتماعية بتجميع أماناته على مستوى المحافظة، وذلك لرفع كفاءة وقدرات الشباب وللمساهمة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين من أجل بناء واستقرار الوطن.