ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"مستقبل وطن" ينظم دورة تدريبية بمصر الجديدة في مجال التنمية البشرية (صور)

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:46 م
مستقبل وطن ينظم دورة تدريبية بمصر الجديدة في مجال التنمية البشرية (صور)
مستقبل وطن
طباعة
الفجر
 

نظم حزب مستقبل وطن بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة، دورة تدريبية لعدد من الشباب بدائرة القسم فى مجال تنمية الموارد البشرية، وقال المهندس يوسف رشدان أمين الحزب بمصر الجديدة إن الدورة تستهدف رفع القدرات الشخصية للمتدربين بهدف تأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.

 

وأكد إسماعيل رشدان أمين التنظيم بالحزب، أن الدورة استمرت 3 أيام وحضرها ما يقرب من 100 شاب وفتاة، تم تدريبهم على أيد متخصصين فى التنمية البشرية، من أجل تأهيلهم ورفع قدراتهم فى العديد من المجالات، وفى نهاية الدورة تم توزيع شهادات لاجتياز الدورة باسم حزب مستقبل وطن.

 

يذكر أن حزب مستقبل وطن بالقاهرة يقوم بعدد من الأنشطة الخدمية والاجتماعية بتجميع أماناته على مستوى المحافظة، وذلك لرفع كفاءة وقدرات الشباب وللمساهمة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين من أجل بناء واستقرار الوطن.

"مستقبل وطن" ينظم دورة تدريبية بمصر الجديدة في مجال التنمية البشرية (صور)
"مستقبل وطن" ينظم دورة تدريبية بمصر الجديدة في مجال التنمية البشرية (صور)
"مستقبل وطن" ينظم دورة تدريبية بمصر الجديدة في مجال التنمية البشرية (صور)
المزيد عن: مصر الجديدة مستقبل وطن دورة تدريبية حزب مستقبل وطن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
19:30
-
وادي دجلة
دوري أبطال أوروبا
فالنسيا - أسبانيا
-
x
19:55
-
يونج بويز - سويسرا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
روما - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
22:00
-
آيك أثينا - اليونان
بنفيكا - البرتغال
-
x
22:00
-
أياكس أمستردام - هولندا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
22:00
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
22:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
ليون - فرنسا
-
x
22:00
-
هوفنهايم - ألمانيا
فيكتوريا بلزن - التشيك
-
x
22:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/7/2018 1:10:05 PM