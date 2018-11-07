ديانا حداد تتخطى حاجز الـ25 مليون مشاهدة بكليب "إلى هنا".. وتحضّر جديدها
الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:44 مأحمد رمضان متولى
تشهد الفنانة ديانا حداد، نجاحاً كبيراً هذه الأيام من خلال تفاعل وتواصل وإهتمام الجمهور العربي لأغنية وكليب "الى هنا"، التي تخط حاجز الخمسه وعشرون مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية في موقع "اليوتيوب" إلى جانب إهتمام واضح من عدد من الفنانين والمطربين في الوطن العربي والجمهور الذين قدموا مشاركاتهم بها عبر حسابات وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة، من خلال غنائها مع صوت ديانا حداد.
وأكدت ديانا، على سعادتها بهذا الإهتمام والنجاح الذي يضيف لها في مشوارها الغنائي، وحرصها على الإستمرار في نوعية الإختيار والإهتمام بجميع تفاصيل الأغنية، وهو ما تقوم به حالياً من خلال أعمالها الجديدة التي تعدها وتجهزها على نار هادئة، سترى النور قريباً عبر مجموعة من الأغنيات المنفردة التي ستحمل الألوان الغنائية البدوية والمصرية والخليجية، الى جانب المغربية في حالة الوصول الى الإختيار التي تسعى له.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير فيديو كليب الى هنا فنانين 2018 صور ديانا حداد ديانا حداد اخبار ديانا حداد