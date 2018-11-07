ديانا حداد تتخطى حاجز الـ25 مليون مشاهدة بكليب "إلى هنا".. وتحضّر جديدها

تشهد الفنانة ديانا حداد، نجاحاً كبيراً هذه الأيام من خلال تفاعل وتواصل وإهتمام الجمهور العربي لأغنية وكليب "الى هنا"، التي تخط حاجز الخمسه وعشرون مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية في موقع "اليوتيوب" إلى جانب إهتمام واضح من عدد من الفنانين والمطربين في الوطن العربي والجمهور الذين قدموا مشاركاتهم بها عبر حسابات وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة، من خلال غنائها مع صوت ديانا حداد.



