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"توعية " حملة بالمدارس والجامعات والبيوت والأندية للتعريف بمخاطر "السوشال ميديا"

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:32 م
توعية حملة بالمدارس والجامعات والبيوت والأندية للتعريف بمخاطر السوشال ميديا
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محمد ريان
 

أعلن عمرو حسين خبير واستشاري مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق حملة "توعية " في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية؛ للتعريف بمخاطر وإيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارت التربية والتعليم والتعليم العالي والشباب.

 

وقال حسين إنه بمجرد موافقة الوزارات الثلاث على  تفاصيل الحملة، سنقوم عبر مجموعة من خبراء السوشال ميديا بزيارة المدارس في أكثر من محافظة لعمل دورات مجانية للطلاب عن سلبيات وإيجابيات السوشال ميديا، كما سنطرق ابواب الجامعات للتوضيح لطلابها  الاستخدام الأمثل لها في تطوير وتنمية الشعوب، وليس في هدمها، وكذلك توعيتهم بمخاطر الابتزاز وعمليات النصب الممنهج عبر الإنترنت .

 

وأضاف أنه سيتم مخاطبة الوزارات المستهدفه بالحملة، للتنسيق معها، وستتكفل شركة "new waves" بتقديم الحملة مجانا في إطار دعم المجتمع.

 

وأوضح حسين أن الخبراء سيطرقون كذلك منازل المواطنين لتوعيتهم بكيفية الحفاظ على أولادهم من مخاطر ومساوئ السوشال ميديا وكيفية مراقبتهم.

 

واشار إلى أن الهدف من حملة "توعية" وضع خطة استراتيجية واضحة من أهل الخبرة تتبناها الدولة ويدعمها المجتمع لمواجهة أخطار السوشال ميديا، والتأكيد على أنها سلاح ذو حدين من الممكن الاستفادة منه ويمكن أن تكون خطر كبير يهدد المجتمع .

 

 

المزيد عن: مواقع التواصل الاجتماعي السوشال ميديا الأسرة
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